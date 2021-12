Oznámení jsou nejen na iPhonu nesmírně důležitá. Právě díky nim můžete jednoduše a rychle interagovat s vybranými aplikacemi, které vám oznámení mohou odeslat. V mnohých případech ale oznámení mohou být spíše nevyžádaná, například pokud zrovna potřebujete pracovat nebo studovat. Apple se každopádně v iOS 15 a dalších nových systémech rozhodl zaměřit primárně na zvýšení produktivity uživatele, a to především díky Soustředění, ve kterém je možné oznámení přizpůsobit tak, aby vás nerušila. Nejčastěji se stanou oznámení z nějaké aplikace nevyžádanými tehdy, pokud jich začne chodit nespočet najednou – kupříkladu oznámení ze skupinových konverzací. V iOS 15 je ale proti takovým oznámením možné jednoduše bojovat.

Jak na iPhone rychle ztišit příchozí oznámení

V případě, že vám na iPhone začne chodit mnoho oznámení najednou a usoudíte, že jsou nevyžádaná, tak je můžete rychle a jednoduše ztišit. Díky tomu nebudete muset zbytečně zapínat celý režim Soustředění, který může ovlivnit celkový příchod oznámení v rámci iOS. Pro rychlé ztišení jakýchkoliv oznámení z určité aplikace postupujte na vašem jablečném telefonu následovně:

Prvně je nutné, abyste se iPhonu přesunuli do oznamovacího centra: iPhone s Touch ID: přejeďte prstem ze spodní hrany displeje nahoru; iPhone s Face ID: přejeďte prstem z pravé horní hrany displeje dolů.

Jakmile oznamovací centrum otevřete, tak si najděte oznámení z aplikace, kterou chcete umlčet.

Následně po této notifikaci přejeďte prstem zprava doleva.

Tímto se zobrazí několik možností, ve kterých stiskněte možnost Volby.

Poté se vám zobrazí malé menu, ve kterém už si ztišení můžete nastavit.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu s iOS 15 rychle ztišit příchozí oznámení. Konkrétně si můžete zvolit ze tří možností pro ztišení, a to na hodinu, na celý den anebo kompletně. Popřípadě můžete vybranou notifikaci přesunout do naplánovaného souhrnu oznámení, tedy pokud je máte zapnuté. Pokud oznámení z konkrétní aplikace kompletně vypnete a chtěli byste provést opětovnou aktivaci, popřípadě pokud byste chtěli oznámení nějakým jiným způsobem spravovat, tak je nutné, abyste přešli do Nastavení → Oznámení, kde veškeré možnosti najdete. Na konec ještě zmíním, že je součástí oznámení v iOS 15 speciální funkce, která vám dokáže nabídnout ztišení notifikací z vybrané aplikace v případě, že jich začne chodit mnoho a vy s nimi nijak nezačnete interagovat.