Alza spustila předvánoční výprodej vánočních trháků, jejich ceny padly i o 30 %

Komerční sdělení: Jen co utichlo šílenství kolem Black Friday spouští Alza další velkou slevovou akci, kterou lze skvěle využít k nákupu vánočních dárků pro vás a vaše blízké. Řeč je konkrétně o Vánočních trhácích, které lze od 2. až do 23. prosince sehnat až se 30% slevami po zadání příslušného slevového kódu. A že je o co stát, stejně jako v případě Black Friday se totiž dostaly do výprodeje tisíce produktů.

Stejně jako v případě Black Friday se i u výprodeje vánočních trháků dostaly do slev produkty z prakticky všech kategorií, které Alza nabízí. V mnoha případech jsou navíc slevy opravdu velkorysé a hlavně jsou pravé – počítány jsou stejně jako v případě Black Friday z nejnižší ceny za poslední rok. Nemusíte se tedy bát toho, že byste nakoupili nevýhodně. Sháníte-li tedy na poslední chvílí nějaké dárky a rádi byste je sehnali za zajímavé peníze, nyní je na Alze ideální příležitost.

