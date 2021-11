Apple pracuje na chytrém náramku či náhrdelníku

Portfolio nositelné elektroniky Applu se zřejmě v budoucnu rozroste o další velmi zajímavý kousek. Řeč je konkrétně o chytrém náramku či náhrdelníku, jehož vývoj nyní odhalil Apple zveřejněním patentové přihlášky. Co můžeme od tohoto produktu očekávat?

Jak již bývá u patentů zvykem, i popis tohoto je značně zmatený a hlavně obecný, takže z něj nelze vyčíst nic moc konkrétního. Dozvídáme se z něj ale například to, že by jej chtěl Apple opatřit celou řadou senzorů pro snímání okolí, ale i uživatele, LED diody či haptickou odezvu, která by uživatele mohla upozorňovat například na různá příchozí oznámení na iPhone. Kromě částečného přijetí funkcí Apple Watch by pak měl náhrdelník či náramek částečně “opsat” funkce AirTagu, přičemž využitelný má být kromě lidí i na předměty či zvířata.

Ačkoliv se zdá být z popisu produkt velmi zajímavý, jak je u patentů zvykem, jejich realizace není vůbec jistá a může se klidně stát, že se nakonec chytrého náramku či náhrdelníku vůbec nedočkáme. Mnohé patenty si totiž Apple registruje jen proto, aby zamezil využití nápadu konkurenčním společnostem či si zajistil alespoň část technologii z patentu pro své budoucí, byť typově jiné produkty. Zatím tedy nemá smysl se na produkt jakkoliv více těšit.