Unikátní setkání: Steve Wozniak se v Dubaji znovu shledal s počítačem Apple I z roku 1976

Pokud sledujete dění ze světa Applu pozorně, zcela určitě vám v minulosti neunikla celá řada aukcí vzácných Apple produktů v čele s prvním počítačem Apple I. Právě ty se nyní prodávají za suverénně nejvyšší částky, jelikož jsou vzhledem k jejich stáří a množství dochovaných exemplářů zřejmě tím největším svatým grálem většiny sběratelů Apple produktů. A právě hodnota jednoho takového kousku nyní vystřelila ještě výš.

Počítače Apple I jsou velmi vzácné taktéž proto, že je Steve Jobs se Stevem Wozniakem sestavovali ručně (přičemž druhý jmenovaný je i kompletně navrhl) a nastartovali jimi neskutečnou jízdu společnosti Apple. A právě jeden Apple I se nyní vrátil jednomu ze svých tvůrců na pár chvil do rukou. Postaralo se o to Apple museum vystupující na Twitteru pod přezdívkou The APPL Collection, které se v Dubaji setkalo se Stevem Wozniakem a dalo mu právě jeden kousek Apple I podepsat. A asi vás nepřekvapí, že toto setkání velmi potěšilo i samotného Woze, což můžete vidět ostatně i na videu níže.

Today we reunited the Master with one of his creations…what an amazing experience! pic.twitter.com/UhiNtZhtUl

— The AAPL Collection (@AAPLcollection) November 25, 2021