Applu unikly jeho velké plány s budoucím bezdrátovým nabíjením pro jeho produkty

Pamatujete si na rok 2016 a odhalení první generace sluchátek AirPods, které komentoval tehdejší šéfdesignér Applu Jony Ive slovy “věříme v bezdrátovou budoucnost”? Pak vězte, že se hodlá Apple držet tohoto hesla i nadále – tedy alespoň podle zdrojů Marka Gurmana z Bloombergu. Ty totiž před pár hodinami poodhalily jeho plány na poli bezdrátového nabíjení a nutno říci, že jsou více než zajímavé.

Gurmanovy zdroje tvrdí, že střednědobým plánem Applu je uvést na pulty obchodů produkty, které se budou schopné navzájem nabíjet. Řeč je konkrétně o nasazení podpory reverzního nabíjení, kdy například iPhone by měl být schopen nabíjet Apple Watch či AirPods, iPady zase iPhony a Macy pak čistě teoreticky všechny menší věci. Díky tomu by se tak měli uživatelé dočkat výrazného zredukování nabíječek, jelikož by jim mohla teoreticky stačit jen jedna, kterou by nabili hlavní produkt a přes ten si pak nabili zbytek své elektroniky. Kdy přesně by mohl Apple s prvními hardwary s podporou reverzního nabíjení (nepočítáme-li iPhony 12 a 13 a reverzní nabíjení MagSafe Battery Packu) je nicméně v tuto chvíli nejasné.

Budoucnost je ještě zajímavější

Podporou reverzního bezdrátového nabíjení však plány Applu ani zdaleka nekončí. Kalifornský gigant totiž pracuje podle Gurmana taktéž na technologii pro nabíjení na dlouhou vzdálenost, kterou v minulosti odhalilo například už i Xiaomi, byť v jednom z konceptů. Pokud se Applu podaří dotáhnout tato jeho vize ke zdárnému konci, svět by se teoreticky zcela zbavil klasických bezdrátových nabiječek, jaké známe dnes, jelikož by šla elektronika nabíjet bez nutnosti přímého “styku” s nimi. Vývoj technologie je však zatím v plenkách a její odhalení je proto třeba očekávat v horizontu například pěti a více let.