Nejlepší vánoční dárky pro jablíčkáře do 5 000 Kč

Před víkendem padal i v českých nížinách první sníh, což znamená, že se Vánoce kvapem blíží. Pokud se nechcete plížit přeplněnými obchody, možná se vám bude zamlouvat nakupování z pohodlí domova. V tomto článku se podíváme na dárky pro milovníky technologií v rozmezí 2500 až 5000 korun. Za tuto částku se dají sehnat kousky, které udělají vašim blízkým (či vám) opravdu velkou radost. Pojďme se tedy na ně podívat.

HUB HyperDrive PRO USB-C Hub pro MacBook Pro

Co si budeme nalhávat, každému zřejmě někdy nestačil počet portů na MacBooku. Problém dokáže perfektně vyřešit tento HUB, který jej rozšíří o 8 portů. K dispozici má dva USB-C porty podporující rozlišení 5K s rychlostí 40Gb/s nebo 2× 4K@60Hz, HDMI, Mini Display Port, dva USB 3.1 Gen 1 s rychlostí přenosu až 5 Gb/s, čtečku SD karet – UHS-I 104 MB/s a čtečku microSD karet – UHS-I 104 MB/s. Jeho cena je 2789 korun.

Řemínek Pitaka Carbon Fiber Strap Black/Grey pro Apple Watch

Máte-li v úmyslu svým Apple Watch dát opravdu kvalitní řemínek, jste na správné adrese. Tento kousek z nerezové oceli je skutečně skvělý na pohled a kombinace černé a šedé mu rozhodně sluší. Vhodný pro zápěstí do obvodu 22 centimetrů. Kompatibilní je s Apple Watch 42 mm, 44 mm a 45 mm. Jeho cena je 2899 korun.

HomePod mini

Pokud máte rádi dobrý zvuk za slušný peníz, zkuste to s HomePodem mini. Reproduktor má výšku pouhých 8,4 centimetrů, i tak se ale může chlubit kvalitním 360stupňovým zvukem. Dále dokáže rozpoznat až šest hlasů a nabízet Siri. Ovládat jej tedy můžete za pomoci jablečného hlasového asistenta či dotykové plochy na horní straně. HomePod mini můžete mít už za 2990 korun.

Apple Magic Keyboard

Pokud používáte MacBook či jiný počítač od Applu, možná by se vám mohla hodit Magic Keyboard. Nabídne nízkoprofilové klávesy a numerickou klávesnici. Tento kousek nabídne pohodlné psaní s dosahem až 9 metrů díky Bluetooth. Vestavěná baterie navíc udrží klávesnici v provozu až měsíc. Její cena je 3159 korun.

Apple Smart Battery Case

Toto příslušenství je skvělé. Přežijete-li o něco větší tloušťku, máte perfektní kryt a powerbanku v jednom. Smart Battery Case od Applu přidá vašemu iPhonu 11 Pro, pro který je určen, 1369 mAh. Vyroben je ze silikonu a TPU. Kryt je snadno nasaditelný a v ruce díky použitým materiálům drží skvěle. Jeho cena je 3489 korun.

Apple Pencil (1. a 2. generace)

Jste-li vy či potenciální obdarovaný umělecky založení, je Apple Pencil trefa do černého. S tímto perem se dá s trochou umu doslova kouzlit. Je ale třeba zvolit správnou generaci pro váš iPad. Apple 1. generace je kompatibilní s iPad (6., 7., 8. a 9. generace), iPad mini 5, iPad Air 3, 12,9″ iPad Pro (1. i 2. generace), 10,5palcový iPad Pro a 9,7palcový iPad Pro. Apple Pencil 2. generace spárujete s iPadem mini 6, iPadem Air 4, 12,9palcový iPad Pro (3. generace) a novější a 11palcový iPad Pro (1. generace) a novější. Cena 1. generace je 2590 korun, 2. generace vás přijde na 3490 korun.

Akční kamera Lamax W9.1

Když se řekne „akční kamera“, kdekomu se automaticky vybaví GoPro. Pokud ale chcete ušetřit a zkousnete několik ústupků, dokáže vám dobře posloužit i tato kamera od společnosti Lamax. Tento kousek nabídne 4K/60 fps, Full HD až 120 fps, dotykový 2“ displej, elektronickou EIS stabilizaci, 16MPx fotografie, 8× slowmotion v HD, časosběrný režim, microUSB konektor, automatický časosběr, kompletní příslušenství v krabici, české menu, zabudovanou Wi-Fi a dálkové ovládání. Navíc je i bez pouzdra vodotěsná do 12 metrů. Její cena jen 3690 korun.

FOX Halo Power Pack 48K mAh

Jezdíte-li často někam na cesty, hodí se mít po ruce powerbanku. Tato od společnosti FOX stojí skutečně za to. Její kapacita je totiž úctyhodných 48 000 mAh. Rozměry jsou 208 mm x 148 mm x 38 mm a hmotnost 1,5 kg. Nabíjet můžete až tři zařízení. Takový iPhone X zvládnete nabít až 13x. Její cena je 4289 korun.

Apple TV 4K (2. generace)

Pokud toužíte ze své starší televize udělat televizi chytrou, zkuste to s novou Apple TV. Stále ještě nedávno upgradovaná Apple TV 4K dostává do vínku 32 GB interní paměti a čip Apple A12. Stále se jedná o výkonný čip, který vám zaručí bezproblémové hraní her a plynulost operačního systému tvOS. Skvělou podívanou zaručí 4K HDR obraz s vysokou snímkovou frekvencí a zvuk Dolby Atmos. Apple TV 4K 2. generace stojí 4990 korun.

AirPods 3. generace

Po dlouhém čekání Apple nedávno konečně odhalil třetí generaci svých bezdrátových sluchátek AirPods. Ty nabízejí Bluetooth 5.0, čip H1, odolnost IPX4, 6 hodin poslechu a podporu MagSafe. Vítanou novinkou je také vylepšená kvalita zvuku. Třetí generaci AirPods můžete koupit za 4990 korun.

