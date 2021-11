5 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (22. 11. 2021 – 28. 11. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Pico Cats je zábavná hra s jednoduchým uživatelským rozhraním, kterou je možné pohodlně hrát také offline, ale i online s dalšími hráči. Cíl hry je zdánlivě snadný, a to vyřešit všechny hádanky a posbírat všechny klíče. Dejte si ale pozor, protože obtížnost se bude s každým dalším levelem zvyšovat.

Fotogalerie Pico Cats 1 Pico Cats 2 Pico Cats 3 Pico Cats 4 +2 Fotek Pico Cats 5 Vstoupit do galerie

V App Storu nově přistála také další z RPG her v anime stylu. Děj tohoto titulu se odehrává v temných lesích, ve kterých se skrývá věž s údajnou magickou mocí. Vžijte se do role mladičké čarodějky, která se vydává na cestu za záhadným tajemstvím, a užijte si dobrodružství ve světě, který kombinuje 2D a 3D grafiku.

Fotogalerie Revived Witch 1 Revived Witch 2 Revived Witch 3 Revived Witch 4 Vstoupit do galerie

Chcete zažít zbrusu nové dobrodružství? Pak byste si v App Storu neměli nechat ujít novinku v podobě titulu Seven Knights 2. V této hře vás čekají klasičtí hrdinové z předchozího dílu, těšit se ale můžete také na řadu nových postav. Shromážděte co nejvíce silných hrdinů a pusťte se do napínavých soubojů, plných epických efektů.

Fotogalerie Seven Knights 2 1 Seven Knights 2 2 Seven Knights 2 3 Seven Knights 2 4 +2 Fotek Seven Knights 2 5 Vstoupit do galerie

Milujete Monopoly? A milujete také Solitaire? Pak vás zaručeně nadchne tento titul, ve kterém se obě zmíněné hry zajímavým způsobem potkávají. Vychutnejte si nový způsob oblíbené karetní hry, kombinovaný s kultovní deskovkou Monopoly. Tvůrci hry tvrdí, že Monopoly Solitaire je snadné hrát a těžké pustit z ruky. Troufnete si to vyzkoušet na vlastní kůži?