Recenze magnetické bezdrátové nabíječky CubeNest S100: Potěší designem i cenou

V dnešní recenzi se podíváme na poměrně zajímavou alternativu k originální Apple MagSafe nabíječce. Do redakce nám totiž zaslala na testy firma CubeNest vlastní verzi MagSafe nabíječky, která vyniká oproti originálu cenou, ale i barevnými kabátky, ve kterých je dostupná. Pojďme se na ní tedy společně podívat.

Balení a technické specifikace

Nabíječka vám domů dorazí v papírové krabičce, která už svými rozměry tak nějak prozradí, co v ní vše (ne)čekat. Je totiž poměrně titěrná, z čehož je na první pohled jasné, že kromě nabíjecího magnetického “puku” spolu s kabelem a manuály nenajdete v balení nic víc – tedy ani napájecí adaptér, který si tak budete muset dokoupit, nebo sáhnout po vlastních zásobách. Zde je nicméně třeba dodat, že se nejedná o nic nestandardního, jelikož výrobci k bezdrátovým nabíječkám adaptéry již zpravidla nepřibalují. Je nicméně dobré s tím při nákupu počítat a vybavit se tedy vším potřebným.

Nabíječka disponuje hliníkovým tělem, které je v horním “prstenci” opatřeno magnety pro přichycení k MagSafe konektoru iPhonů 12 (Pro) a 13 (Pro). Střed nabíječky je pak tvořen matnou gumou s logem výrobce, která je příjemná na dotek a navíc zajišťuje, že v případě nabíjení “non-MagSafe” zařízení po ní ty nebudou cestovat. Nabíječka totiž samozřejmě podporuje i klasické Qi, díky čemuž jí využijete s iPhony 8 a novějšími, potažmo s jakoukoliv jinou elektronikou podporující tento standard.

Zatímco Apple MagSafe seženete jen ve variantě se stříbrným hliníkem a bílým středem, nabíječku od CubeNest si můžete kromě stříbrno-bílé varianty zakoupit i v tmavě modré a šedé variantě, přičemž v barvě je vždy jak hlinkové tělo, tak i gumový střed a dokonce i napájecí kabel. Nám do redakce dorazily všechny tři barvy a musím říci, že všechny vypadají v reálu opravdu velmi hezky a elegantně. Myslím si tedy, že si svého favorita dokáže vybrat naprosto každý.

Co se týče technických specifikací nabíječky, ta podporuje nabíjení 5W, 7,5W a 15W s tím, že k nim potřebuje samozřejmě i dostatečně výkonný adaptér s USB-C portem (15W a výkonnější), který naleznete na konci jejího napájecího kabelu. Ten je neodjímatelný a musím říci, že i poměrně festovní. Jeho tloušťku bych srovnal s originálními USB-C/Lightning kabely, které mi přijdou poměrně tlusté a díky tomu i odolné. Poškození bych se tedy v tomto směru tak úplně nebál a to ani u ukotvení napájecího kabelu v nabíjecím puku. To totiž působí skutečně pevně a nepoškodilo se, ani když jsem za něj různě tahal při odpojování nabíječky.

Cena nabíječky CubeNest S100 je ve všech barevných variantách 599 Kč.

Testování

Nabíječku CubeNest S100 jsem testoval konkrétně s iPhonem 13 Pro Max a kryty s podporou i bez podpory MagSafe. Hned na úvod musím říci, že magnetický prstenec nabíječky je opravdu silný a k telefonu se vždy přichytil velmi pevně bez ohledu na to, zda využíval magnety přímo v telefonu (a to třeba i přes kryt bez MagSafe), nebo magnety v krytu. V tomto směru je tedy na nabíječku naprostý spoleh a nemusíte se bát toho, že by vám ze zad telefonu například odpadávala. Ba naopak počítejte s tím, že kvůli pevnému magnetickému spojení může být mnohdy oříšek magnetický puk od zad telefonu vůbec odepnout.

Co se týče nabíjení, to mi vždy na iPhonu naskočilo zhruba vteřinu po magnetickém připojení nabíječky, což je jen mírně delší doba než v případě originálu. Nabíjecí rychlost mi pak přijde s originálem shodná. Z 0 na 100 % jsem totiž dokázal iPhone 13 Pro Max nabíječkou “nakrmit” za zhruba 3,5 hodiny, přičemž první procenta nabíhají samozřejmě poměrně rychle (zhruba 5 % za 10 minut) s tím, že posledních zhruba 20 % je o poznání pomalejších, což je ale ve výsledku naprostý standard u všech nabíječek.

Příjemně mě překvapilo, že se nabíječka při nabíjení téměř nezahřívá, díky čemuž není problém držet telefon s ní na zádech v ruce a používat jej. Abych však jen nechválil, musím říci, že o vyloženě komfortní používání se asi jednat nebude. Nabíjecí puk je totiž tlustý dobrých 6 milimetrů, což není vyloženě málo (byť je to srovnatelné s originální MagSafe nabíječkou), ale hlavně disponuje relativně krátkým napájecím kabelem o délce jeden metr. Počítejte tedy s tím, že ve výsledku budete i nadále otrokem zásuvky. Puntičkáře pak zřejmě nepotěší ani absence nabíjecí MagSafe animace, kterou disponují originální MagSafe nabíječky. Holt, daň za neoriginalitu se někde projevit musí, byť je třeba dodat, že tutéž daň platí i přední výrobci příslušenství v čele například se Spigenem, jehož kryty taktéž nejsou schopny vyvolat animaci spárovaného MagSafe.

Resumé

Jak tedy CubeNest S100 závěrem zhodnotit? Pokud hledáte opravdu povedenou MagSafe nabíječku a nechce se vám utrácet zbytečně moc za řešení od Applu, myslím si, že tento kousek vás potěší jak svým designem, tak funkčnosti i cenou. Jedná se totiž o opravdu zdařilý produkt, který si rozhodně zaslouží místo mezi nejzdařilejšími MagSafe alternativami originálu současnosti.

