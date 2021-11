Apple ohledně domácích oprav iPhonů: Prostě jen chceme dát prostor kutilům

Když minulý týden Apple oficiálně oznámil, že hodlá od příštího roku umožnit uživatelům domácí opravy iPhonů a že jim k tomu poskytne i originální díly, vyvolal tím ve světě solidní poprask. Mnozí uživatelé totiž po možnostech vlastních oprav dlouho volali, ale nepouštěli se do nich právě kvůli nemožnosti sehnat originální komponenty spolu s oficiálními návody od Applu, které by zaručovaly při správném provedení opravy 100% funkčnost. A právě to se nyní konečně změní, byť zcela určitě na úkor Applu a jeho servisů. Ten si z toho ale evidentně hlavu nedělá.

Usuzovat tak lze ze slov šéfa Applu v rozhovoru při příležitosti nedávného otevření nového Apple Store v Los Angeles. Tim Cook v něm na otázku, proč Apple spustil program pro domácí opravy iPhonů 12 a 13, odpověděl jednoduše: “Protože jsme si uvědomili, že existuje spousta lidí, která si zkrátka chce iPhone opravit doma a je pro to třeba vyškolena či to zkrátka zvládne,” a pokračoval: “Je super poskytnout těmto lidem manuály a poskytnout jim originální díly, které jim opravy umožní a které je zbaví závislosti na servisech. Kdo pak opravy nezvládne či se mu tato myšlenka jednoduše nelíbí, může stále jednoduše přijít do Apple Store či autorizovaného servisu, který udělá opravu za něj. Ostatně, to bude i nadále nejlepší způsob opravy iPhonu pro většinu lidí.”

Poskytování originálních náhradních dílů a manuálů má zprvu odstartovat dle slov Applu v jeho domovině s tím, že postupem času by rád program rozšířil i do dalších částí světa. Kdy a potažmo zda vůbec se tak skutečně stane je nicméně v současnosti ve hvězdách, jelikož s rozšiřováním svých služeb nebývá Apple vždy úplně svižný. Navíc je třeba brát v potaz fakt, že zatímco v USA jej ke spuštění programu pravděpodobně přiměly spory ohledně tamního práva na opravu, které je uzákoněno, v jiných částech světa na Apple netlačí zřejmě vůbec nic.