Spotify se chystá okopírovat jednu z nejlepších funkcí TikToku

Uživatelé Spotify se dle všeho již brzy dočkají zajímavé novinky, se kterou jako vůbec první přišla sociální síť TikTok. Řeč je konkrétně o možnosti vertikálního “swajpování” napříč obsahem, který tato hudební služba nabízí svým uživatelům a to konkrétně za účelem objevení nové hudby. Právě tomu bude ostatně přizpůsobena i celá aplikace.

V betě Spotify pro iOS si všimli její testeři konkrétně nové položky v menu s názvem Discover (Objevit), pod kterou se neskrývá nic jiného než hudební přehrávač přehrávající náhodnou dosud uživatelem neobjevenou hudbu. Na posluchači pak bude to, zda si ji poslechne, nebo. stejně jako na Tiktoku “swajpne” nahoru či dolů a danou skladbu přeskočí a přesune se tak na další. Ve výsledku tak budeme mít v rukou velmi rychlou možnost procházení a objevování hudby, která by nám měla velmi solidně rozšířit posluchačské obzory.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl

— Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021