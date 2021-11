Mysleli jste si, že Apple nadržuje USA? Ne vždy tomu tak je

Mezi tuzemskými jablíčkáři převládá dlouhodobě názor, že Apple upřednostňuje americké zákazníky a podřizuje jim veškeré své novinky – a to jak softwarové, tak i hardwarové. Upřednostňování si pak mnozí představují tak, že Apple zkrátka veškeré projekty související s USA řeší prioritně a nehrozí tak u nich zpoždění, na které si musí čas od času zvykat zbytek světa zejména u softwarových řešení. Jak se však zdá, ne vždy je tato teze pravdivá. Skvělým příkladem je implementace podpory nahrání řidičských průkazů do Peněženky.

Když Apple odhaloval světu na červnové WWDC nový iOS 15, jednou z jeho nezajímavějších novinek byla možnost nahrát do Wallet občanské či řidičské průkazy, byť zatím jen ve vybraných státech USA. Američtí jablíčkáři se proto velmi těšili na září, až si své průkazy začnou do Wallet nahrávat, avšak krátce před vydáním iOS 15 je Apple informoval o tom, že řidičáky umožní nahrát kvůli snaze zajistit vše co možná nejbezpečnější formou až na konci letoška. A nyní musí už tak zklamaní jablíčkáři překousnout další odklad – konkrétně na začátek příštího roku. Zda se mu tento termín podaří dodržet či nikoliv je nicméně nyní ve hvězdách.

Dočkáme se někdy i my?

Myšlenka nahrání si řidičských či občanských průkazů do telefonu se stává postupem času – a nárůstem důležitosti smartphonů v našich životech – čím dál lákavější. Byť v České republice zatím žádnou takovou možnost nemáme, minimálně z nedávných slov budoucího ministra dopravy bychom se mohli výhledově možnosti řídit jen s řidičákem v telefonu dočkat. Je nicméně otázkou, zda by bylo nahrání do telefonu řešeno skrze aplikaci třetí strany ve stylu covidové Tečky sloužící pro uchování certifikátů o očkování, nebo bychom se dočkali nativní podpory třeba právě přes Wallet.