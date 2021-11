Hvězdný YouTuber uspořádal reálnou Squid Game, na vítěze čekal pořádný balík peněz

Zaujal vás relativně nedávno vydaný seriál na Netflixu s názvem Squid Game? Pak vás pravděpodobně zaujmou i následující řádky. Hvězdný YouTuber MrBeast se totiž rozhodl k uspořádání této šílené soutěže v reálu, byť samozřejmě s mírně pozměněnými pravidly. V jeho verzi se totiž samozřejmě neumírá, byť peníze v ní můžete taky vyhrát pořádné.

MrBeast pozval do soutěže na 456 náhodných hráčů, kteří spolu zápolili o celkem 456 000 dolarů, tedy asi 10,3 milionu českých korun. Aby tyto peníze získali, museli uspět v několika hrách, které přesně kopírovaly ty ze seriálu Squid Game. To vše se přitom odehrálo v areálu postaveném speciálně pro potřeby hry, což jí dodalo na její unikátnosti. Na to, jak celá hra vypadala se můžete podívat na videu níže.

Zdá se vám vytvoření něčeho podobného vskutku šílené? Taky, že je. MrBeast se totiž pochlubil například tím, že natočení videa stálo přes 3,5 milionu dolarů, tedy více než 79 milionů korun, přičemž více než 2 miliony dolarů spolkla stavba samotného areálu. Levné však nebyly ani technologie pro hráče, které měly úroveň hru celkově pozvednout. Například při hře Red light, green light měli na sobě hráči speciální zařízení, která detekovala jejich pohyb a při jejich pohnutí praskla a tím je vyřadila. Zkrátka a dobře, na ničem se při natáčení videa nešetřilo, což však youtuberovi vadit určitě nemusí. S jeho diváckou základnou čítající téměř 77 milionů odběratelů vydělá peníze, které do videa vložil, zřejmě velmi rychle.