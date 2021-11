MacX Video Converter Pro: Geniální program pro převod či kompresi videí a nahrávání obrazovky [Díky Black Friday s až 70% slevou]

Komerční sdělení: Pravděpodobně většina uživatelů se čas od času potýká se situací, kdy potřebuje například převést video do jiného formátu či jej celkově zmenšit. Pro tyto účely perfektně poslouží program MacX Video Converter Pro, který si s těmito úkony dokáže hravě poradit, přičemž nabízí i několik bonusových funkcí v podobě nahrávání obrazovky a podobně.

Co MacX Video Converter Pro umí

Jak MacX Video Converter Pro funguje

Jak už je ze samotného názvu patrné, mezi hlavní přednosti programu patří schopnost převádět videa do nejrůznějších formátů. V tomto směru má uživatel k dispozici rozsáhlý výběr, jelikož si aplikace poradí s převodem v rámci více než 370 formátů, kdy se nezalekne ani 4K videa. U toho to každopádně ani zdaleka nekončí. MacX Video Converter Pro si totiž zároveň poradí s kompresí daných nahrávek. Konkrétně dokáže snížit jejich velikost až o 90 %, aniž by došlo k viditelnému ovlivnění kvality. Nemá problém ani s nahráváním obrazovky či videa, které navíc dokáže editovat, respektive si poradí s oříznutím, střihem, spojováním, přidáváním titulků, úpravou jednotlivých parametrů (počet snímků, hrasitosti, bit rate apod).

Vše navíc díky hardwarové akceleraci GPU probíhá lusknutím prstu, aniž byste například na převod museli zbytečně dlouze čekat, jak je tomu zvykem u ostatních řešení.

K vyzkoušení zdarma

Program MacX Video Converter Pro je k dispozici v bezplatné verzi, kdy vám umožní si prohlédnout jeho jednotlivé schopnosti, a případně si je vyzkoušet. V případě takzvané trial verze můžete i tak vaše videa převádět, kompresovat a podobně. Pro odemčení všech možností je ale nutné zaplatit za plnou verzi. Rozhodně to ale stojí za to.

Black Friday a obří slevy

Pokud by vás zkušební trial verze přesvědčila, tak nyní máte tu nejlepší příležitost pro pořízení tohoto softwaru. Díky slevové akci Black Friday a Cyber Monday totiž na nákupu MacX Video Converter Pro můžete ušetřit až 70 %. Má to ale háček aneb ne nadarmo se říká, že kdo dřív příjde, ten dřív mele. Pokud si licenci zakoupíte mezi 20. a 26. listopadem, získáte 70 % slevu. Při koupi mezi 27. listopadem a 3. prosincem sleva klesá na 60%, přičemž v období mezi 4. a 10. prosincem je už jen na polovině, respektive na 50 %. Nenechte si proto ujít tuto unikátní šanci, díky které si můžete program pořídit doslova za pakatel.

Stejné slevy navíc platí i na ostatní programy od vývojáře. Do této kategorie tak spadá například MacX DVD Ripper Pro pro bleskurychlé ripování DVD disků, MacX MediaTrans, který dokonale nahrazuje iTunes a řada dalších.

