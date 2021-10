MacX MediaTrans: Aplikace, která váš iPhone zálohuje lépe než iTunes (halloweenský giveaway a 70% slevy)

Komerční sdělení: I v dnešní době spousta lidí stále zapomíná na zálohování svých zařízení. iPhone v tomto směru samozřejmě není výjimkou, avšak má to jeden háček. Při následné obnově z iTunes se uživatelé čas od času mohou setkat s nejrůznějšími záseky, kvůli čemuž se obnova nemusí zdařit. Tyto potíže naštěstí pohodlně řeší propracovaný a mezi uživateli oblíbený nástroj MediaTrans, který si lusknutím prstů dokáže poradit s převedením dat například ze staršího iPhonu na nový.

Rychle, bezpečně a jednoduše!

Aplikace MediaTrans klade vysoký důraz především na spolehlivost, rychlost a celkovou jednoduchost. O tom ostatně vypovídá už i samotné uživatelské prostředí. Pojďme si ale nyní posvítit na samotné možnosti a rozebrat si je trošku detailněji. Jak už jsme zmínili hned v úvodu, program slouží pro převádění multimédií nejen mezi iPhonem a Macem, nýbrž i mezi ostatními iPhony a iPady. Vše navíc probíhá s maximální precizností, aniž by došlo k jakémukoliv odstranění či přehrání samotných dat. Konkrétně se pak může jednat o fotografie, videa a skladby.

Příjemně překvapit dokáže i rychlost samotného přenosu. Pokud byste se například rozhodli pro přenos 100 fotografií v rozlišení 4K, zabralo by vám to pouhých 8 sekund! Tady to každopádně ani zdaleka nekončí. Zároveň se totiž nabízí možnost automatického převedení videí ve formátech MKV, FLV, WMV a dalších do formátů kompatibilních s operačním systémem iOS. To samé platí i v případě snímků, kdy lze převést HEIC do JPG. Podobně je tomu i u hudby, kdy nástroj MediaTrans zvládne přidávat, mazat a upravovat playlisty či vytvářet vyzvánění. Opět ani zde nechybí možnost automatického převodu AAC do MP3. Z hlediska bezpečnosti v závěru potěší dešifrování a export zakoupeného multimediálního obsahu z iTunes do Macu.

Giveaway a obří slevy!

V současné chvíli navíc vývojář nabízí perfektní akci v podobě giveaway, díky čemuž můžete získat licenci na MediaTrans zcela zdarma! Jednoduše stačí navštívit tento odkaz a po zadání e-mailu je program váš. Nutno však upozornit, že giveaway licence je platná jen 3 měsíce.

Pokud vás takováto verze moc neláká, pak jistě oceníte současnou 70% slevu na roční licenci. Ta se dočkala obrovského zlevnění, kdy její cena klesla z původních 79,95 dolarů na pouhých 24,95 dolarů.

