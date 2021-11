Apple už má jasno v tom, kdo mu vyrobí jeho vlastní 5G modemy pro iPhony

Osamostatňování se Applu z hlediska komponent pro jeho zařízení by se mělo již relativně brzy dostat na další úroveň. Kalifornský gigant má totiž v plánu již za dva roky nasadit u iPhonů vlastní 5G modemy, kterými nahradí ty z dílny Qualcommu, které v současnosti využívá u iPhonů 12 (Pro), 13 (Pro) a které by měl používat i příští rok v případě iPhonů 14 (Pro). A díky zdrojům asijského portálu Nikkei už víme, kdo mu je vyrobí.

Výrobce 5G modemů pro iPhony není v dodavatelském řetězci Applu žádnou neznámou firmou. O modemy se má totiž postarat TSMC, které v současnosti pro Apple vyrábí například čipy řady A či M. A jelikož se ty dlouhodobě ukazují jako prvotřídně vyrobené, rozhodl se dle zdrojů Nikkei oslovit Apple svého dlouhodobého partnera u při výrobě modemů, kterým mu na nabídku kývl. Technologie, které budou pro výrobu potřeba, by totiž neměly být problém zajistit, kor když za ně Apple štědře zaplatí. Přeci jen, TSMC by mělo být exkluzivním výrobcem jeho modemů a tedy bude klíčové s ním nastavit vztah na co možná nejlepší úrovni.

Ačkoliv toho zatím v současnosti o 5G modemech od Applu mnoho nevíme, obecně se počítá s tím, že by měly vynikat jak svou rychlostí, tak hlavně minimální energetickou náročností, což se odrazí na výdrži baterie budoucích iPhonů. Relativně nedávno jsme pak zaslechli to, že má Apple v plánu modemy implementovat vedle čipsetů a nikoliv do nich, jak mají v úmyslu přední výrobci smartphonů ze světa Androidů. Proč tomu tak je nicméně zatím neuniklo.