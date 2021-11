Potvrzeno: V Berlíně brzy otevře nový Apple Store

Není tomu tak dlouho, co se spekulovalo o novém Apple Storu, jenž by měl vyrůst v Berlíně. Spekulace se ukázaly jako pravdivé, a tak Apple začal propagovat svůj chystaný obchod na Rosenthaler Strasse v centrální části Mitte v Berlíně, který by se měl brzy otevřít.

„Podporujeme každého, kdo realizuje své nápady, zkouší něco nového nebo začíná od nuly. Protože v Mitte je možné všechno. A přesně proto jsme tady,“ stojí na stránkách Applu. Zvěsti o tomto již druhém Apple Storu v Berlíně jsme mohli slyšet dlouhé roky. Nicméně letos jich začalo přibývat. V minulém týdnu přišly zahraniční weby s informacemi, že obchod na Rosenthaler Strasse by měl v následujících týdnech otevřít, což tedy nyní Apple oficiálně potvrdil. Při této příležitosti ukázal také novou tapetu pro iPad, iPhone a Mac, kterou můžete stáhnout v odkazu pod článkem.

Pokud opomeneme zaměření na nové obchody, Apple v pátek znovu otevřel obchod Grove v Los Angeles s ještě většími prostory. V tomto případě byli přítomni i Tim Cook a Ted Lasso. Nedávno Apple udělal radost také jablečným uživatelům v Indii, neboť zde plánuje vystavit vůbec první dva Apple Story.

Novou tapetu pro Mac, iPhone a iPad na oslavu nového Apple Store v Berlíně můžete stáhnout zde