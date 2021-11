YouTube Rewind 2021 zaplať pánbůh letos neuvidíme

Společnost Google skoncovala s každoročním ohlédnutím za tím nejzajímavějším, co jsme v daném roce viděli na YouTube. Každoroční video s názvem Rewind jsme měli možnost vidět naposledy v roce 2019, kdy sklidilo 3,5 milionu lajků a také 9,5 milionu dislajků. Nejen počty dislajků, ale také komentáře pod videem jasně ukazovaly, že se poslední Rewind příliš nepovedl. Poté, co YouTube v předminulém týdnu začal skrývat počty dislajků, objevil se pod Rewind 2019 komentář s textem: „we won’t forget the 9.5 million people who disliked this“, který sklidil tisíce lajklů.

Problém je v tom, že pod videem z roku 2018 najdete komentář: „Let’s all take a moment of silence for the 19M dislikes before they get removed“. Tedy pokud jste si mysleli, že rok 2019 byl výjimkou, je nutné říct, že dopadl ještě dobře oproti roku předchozímu, který měl 3 miliony lajků a neuvěřitelných 19 milionů dislajků. Videa mapující uplynulý rok na YouTube se tedy podle díváků příliš nepovedla v podstatě v žádném z posledních let. Když pak v roce 2020 přišel Google s oznámením, že se Rewind videa nedočkáme z důvodů celosvětové pandemické situace, všichni čekali, jak to dopadne letos. Bohudík se však ani v letošním roce videa nedočkáme a YouTube Rewind končí v propadlišti dějin.