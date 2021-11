Podívejte se, jak to vypadá ve znovuotevřeném Apple Storu v Los Angeles

Jestli se Applu nedá něco upřít, pak je to kouzlo jeho Apple Storů. Ty totiž stojí prakticky všude na světě skutečně za to a to nejen díky budovám, ve kterých se nachází, ale i díky minimalistickému interiéru, který se zkrátka musí líbit každičkému jablíčkáři. Jeden takový nyní odhalil Apple ve znovuotevřeném obchodě v Los Angeles.

Apple The Grove byl dlouhé roky jedním z nejdůležitějších obchodů Applu. I na něm se nicméně podepsal zub času a když k tomu navíc přičteme fakt, že se doba pozvolna mění a rozměrové standardy, které stačily v minulosti, v dnešní době již tak úplně nestačí, nezbývalo Applu nic jiného než svůj obchod přesunout o kousek dál na novou, lukrativnější a větší adresu. Přesun trval sice relativně dlouho, ale rozhodně se vyplatil. Zákazníci mají totiž nově k dispozici dvakrát více prodejní plochy než tomu bylo v předešlém případě a samozřejmě i zbrusu nový interiér. Tím se ostatně pochlubil i Apple na pár fotkách z místa, na které se můžete podívat v galerii vedle tohoto odstavce.