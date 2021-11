Apple hodil letos ostatní prodejce přes palubu, dodat iPhony 13 do Vánoc s jistotou zvládne jen on

V posledních letech se stalo již jakousi pomyslnou tradicí, že nová generace iPhonů je po jejím představení beznadějně vyprodaná. Zatímco však v předešlých letech se zpravidla jednalo jen o jednu modelovou řadu – tedy buď levnější iPhony, nebo modely Pro -, letos je situace zcela jiná. Problém je totiž letos sehnat prakticky jakýkoliv iPhone 13 (Pro) bez ohledu na barvu, velikost či úložiště. Velmi zajímavé je nicméně to, že zatímco prodejci třetích stran hlásí i nadále vyprodáno s tím, že dodávky ve formě jednotek kusů jim chodí nepravideně, oficiální Online Store Applu garantuje v současnosti stále bezproblémové dodání prakticky jakéhokoliv iPhonu 13 do Vánoc.

Počínání Applu je s ohledem na předešlé roky vcelku překvapivé. V minulosti totiž platilo, že dostupnost iPhonů a potažmo i jiných Apple produktů byla jak na Online Storu, tak i u prodejců třetích stran vcelku podobná a ve výsledku bylo víceméně jedno, kde člověk nakoupil (nepočítáme-li například různé bonusy). Letos se však zdá, že Apple zvolil zcela jinou strategii a nové iPhony se snaží co nejvíce prodávat přes vlastní kanály, díky čemuž na nich vydělá logicky nejvíce. Z takto prodaných telefonů totiž nepřichází o marži, kterou jinak musí prodejcům třetích stran nechat. Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že tuto strategii zvolil pravděpodobně letos Apple jen proto, že se mu stále nedaří vyrábět dostatečné množství iPhonů, kterým by uspokojil poptávku, a proto je nelze distribuovat ve velkém i mimo jeho vlastní prodejní síť. Ostatně, kdyby toho schopen byl, ve výsledku by marže příliš řešit nemusel, jelikož by prodával daleko větší objemy.

