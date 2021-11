Unikly nové detaily o chystaném iMacu Pro s Apple Silicon

Přestože Apple letos již žádný nový produkt nepředstaví, v jeho fanouškovském světě panuje stále velmi slušný poprask. To proto, že se na světlo světa dostávají nové a nové informace o produktech chystaných na rok příští – dnes pak konkrétně o iMacu Pro s čipem Apple Silicon. O tom sice mnoho svět zatím neví, díky prvním zajímavějším únikům informací z dodavatelského řetězce Applu se však začínají první detailnější obrysy objevovat.

Fotogalerie koncept iMac s M1X - 1 koncept iMac s M1X - 6 koncept iMac s M1X - 5 koncept iMac s M1X - 4 +4 Fotek koncept iMac s M1X - 3 koncept iMac s M1X - 2 koncept iMac s M1X - 1 Vstoupit do galerie

Z dodavatelského řetězce Applu konkrétně uniklo to, že má Apple v plánu nasadit do nového iMacu Pro procesorové řešení nazývané M1 Max Duo, za kterým se neskrývá nic jiného než dva navzájem propojené čipsety M1 Max, které jsou nyní využívány u MacBooků Pro. Díky této kombinaci by měl být stroj schopen nabízet naprosto brutální výkon a přitom by pro Apple nebylo jeho vytvoření nic příliš složitého, jelikož by mu stačilo jen vymyslet, jak ideálně čipy propojit a jak je chladit. Čipy jako takové ale už má hotové, což je ve výsledku alfou a omegou celého počítače.

V tuto chvíli je otázkou, zda se bude jednat o jedinou konfiguraci, kterou bude Apple u iMacu Pro nabízet a kterou bude doplňovat “jen” různými RAM pamětmi, či zda se jedná jen o jednu z nich s tím, že další budou spoléhat na zcela nový, dosud nepředstavený procesor. Pravdou ale je, že z hlediska výkonu se zdají nyní čipsety M1 Max naprosté bestie a desktopu by měly bohatě stačit, natož v kombinaci dvou. Vše bychom se nicméně měli tak jako tak dozvědět již relativně brzy – nové iMacy Pro by se totiž měly světu představit už na začátku příštího roku.