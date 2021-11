Tečka dostala tečku. Aplikace se dnes potýká s rozsáhlými problémy

Epidemie koronaviru v České republice nabírá na intenzitě a jak se zdá, ještě pěkných pár týdnů se tento trend bohužel nezmění. O to větší důležitosti se měla proto nyní těšit aplikace Tečka uchovávající očkovací certifikáty a do včerejšího dne i certifikáty o prodělaných testech. Ty jsou však ode dneška neplatné, čemuž musela být přizpůsobena i databáze Tečky, aby právě testy začala ukazovat jako neplatné. Jak se však zdá, úprava se jejím tvůrcům těžce nepodařila.

Uživatelé Tečky ode dnešního dne hlásí nejen to, že jim byly zneplatněny testy na koronavirus, což se stát mělo, ale v některých případech dokonce i certifikáty o očkování. Ty mají standardně svítit v aplikaci zeleně, ale po aktualizaci parametrů na straně NAKIT svítí některým uživatelům červeně, tedy jako neplatné. NAKIT na svém Twitteru sice upozorňoval na to, že tato situace může ve výjimečných situacích nastat a že jí lze vyřešit pomocí aktualizace parametrů, ale ta dle všeho v současnosti nefunguje. Při pokusu aktualizovat parametry se totiž buď nic nestane, nebo vyskočí hláška upozorňující na to, že se akce nezdařila. To je podle pár příspěvků programátorů na Twitteru důsledek pádu serveru, ze kterého čerpá Tečka informace a ze kterého tedy nemůže aktualizovat svá data. Do doby, než bude problém opraven, nicméně nelze certifikáty rozsvítit zeleně, což může být pro uživatele na mnoha místech problém.