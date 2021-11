Spletla si AirPod s práškem a spolkla ho, ten v jejím žaludku nahrával bublání

Spolknout se dá ledacos – třeba i AirPods. Svědčí o tom i poměrně bizarní příběh mladé tiktokerky, která se jím na této sociální síti pochlubila. Jak se to tedy stalo?

Ke spolknutí AirPodu došlo dle slov tiktokerky nešťastnou náhodou. Stalo se tak konkrétně ve chvíli, kdy nebylo ženě příliš dobře a chystala si proto vzít prášek, který měla v jedné ruce. Namísto toho si však do úst vložila AirPod a bezmyšlenkovitě jej s přesvědčením, že se jedná o prášek, spolkla a i zapila. Že spolkla špatnou věc si sice uvědomila krátce poté, co tak učinila, ale už bylo pozdě. Sluchátko již “zaplulo” do jejího nitra a nešlo vyzvracet. Žena se proto rozhodla počkat a vyloučit jej přirozenou cestou, což se nakonec i bez problémů povedlo a to i podle následného rentgenu.

Ačkoliv žena nemá vyloučený AirPod v plánu využívat znovu, je poměrně pravděpodobné, že kdyby o to stála, nebyl by to tak úplně problém. Sluchátko totiž dle jejích slov fungovalo v jejím žaludku až do jeho vybití a to dokonce tak, že protistrana, se kterou volala, slyšela údajně bublání a to až do chvíle, než se sluchátko vybilo. Apple si tedy může s trochou nadsázky gratulovat. Voděodolnost jeho sluchátek se totiž zdá alespoň podle podobných příběhů na velmi slušné úrovni.

