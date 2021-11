Nejlepší externí disky pro Mac, které na Vánoce udělají zaručeně radost

Vánoce se nezadržitelně blíží, a proto byste s nákupem dárků rozhodně neměli otálet. Jak je u nás zvykem, na našem magazínu můžete již nyní najít hned několik článků s nejrůznějšími tipy. Tentokrát si ale posvítíme na poměrně specifickou skupinu fanoušků Applu – na uživatele jablečných počítačů Mac. Macy sice nabízejí superrychlé SSD úložiště, avšak trpí na jeho menší velikost. To lze snadno kompenzovat pořízením externího disku, které už dnes dosahují parádních přenosových rychlostí a pohodlně se vlezou i do kapsy. Jaký model ale vybrat?

Pro nenáročné uživatele, kteří potřebují jen někde odložit svá pracovní data, filmy, muziku či multimédia obecně, se může náramně hodit externí disk WD Elements Portable. Ten je k dostání v kapacitách od 750 GB až po 5 TB, díky čemuž dokáže zacílit prakticky na jakéhokoliv uživatele a bezpečně uchovávat jeho data. Díky rozhraní USB 3.0 navíc není pozadu ani z hlediska přenosových rychlostí. Samozřejmostí je pak také lehké tělo kompaktních rozměrů.

Poměrně designovější alternativou je pak externí disk WD My Passport. Ten je k dispozici ve velikostech od 1 TB až po 5 TB a taktéž nabízí rozhraní USB 3.0 pro rychlé přenosy souborů a složek. Z tohoto modelu se tak v okamžiku může stát nepostradatelný parťák na cesty, který se díky kompaktním rozměrům vleze pohodlně například do tašky k laptopu či do kapsy. Zároveň je jeho součástí i speciální software pro zašifrování dat uživatele, což v některých případech může přijít více než vhod. Pokud vám ale černé provedení nepadne do noty, je na výběr ještě z modré a červené varianty.

Jestliže ve svém okolí máte někoho, koho byste chtěli potěšit skutečně prémiovým dárkem, pak rozhodně vsaďte na WD My Passport Ultra for Mac. Tento externí disk je k dostání ve verzi s 4TB a 5TB úložištěm, přičemž jeho největší zajímavostí je precizní zpracování. Tento kousek je totiž vyroben z hliníku, díky čemuž se po stránce designu náramně přibližuje samotným jablečným počítačům. Díky propojení skrze USB-C jej lze navíc hravě připojit. Opět nechybí speciální software výrobce a potěší i široký rozsah využití. Jelikož disk nabízí takto vysoké úložiště, tak mimo samotná data poslouží i pro zálohování zařízení skrze Time Machine.

Klasický (plotnový) externí disk ale není pro každého. Pokud je totiž potřeba jej využívat například pro aplikace a náročnější obsah, je nutné, aby disk dosahoval vysokých přenosových rychlostí. Právě to je doména takzvaných SSD disků, mezi které se řadí i WD Elements SE SSD. Tento model těží především ze svého minimalistického designu, neuvěřitelně nízké hmotnosti, rovnající se pouhým 27 gramům, a vysoké rychlosti čtení (až 400 MB/s). Disk je konkrétně k dostání ve velikostech s 480GB, 1TB a 2TB úložištěm. Jelikož se ale jedná o typ SSD, je nutné počítat s vyšší cenou, za kterou však uživatel získává podstatně vyšší rychlost.

Dalším velice povedeným SSD diskem je WD My Passport GO SSD. Tento model nabízí rychlost čtení a zápisu až 400 MB/s a dokáže se tak postarat o svižné fungování. Hravě si tak poradí například i s uložením aplikací, k čemuž mu napomáhá úložiště o velikosti 0,5 TB nebo 2 TB. Samozřejmostí je opět precizní provedení s pogumováním stran pro zajištění větší odolnosti a potěšit dokážou i kompaktní rozměry a nízká hmotnost. Na výběr je navíc opět ze tří barevných variant. Disk je možné zakoupit v modré, černé a žluté barvě.

Co když je ale i 400 MB/s málo? V takovém případě je nutné sáhnout po ještě výkonnějším SSD disku, přičemž skvělým kandidátem může být WD My Passport SSD. Tento produkt nabízí více než dvojnásobné přenosové rychlostí díky rozhraní NVMe, čemuž vděčí za rychlost čtení 1050 MB/s a zápisu až 1000 MB/s. K dispozici je navíc ve verzích s 0,5TB, 1TB a 2TB úložištěm a ve čtyřech barvách, respektive v šedé, modré, červené a žluté. To vše skvěle uzavírá stylové designové provedení a přítomnost univerzálního USB-C konektoru.

Jestliže ve svém okolí máte někoho, kdo by uvítal rozšíření úložiště, avšak nemá v plánu si pořizovat externí disk, jelikož jej nebude přenášet, zbystřete. V takovém případě by se vaše pozornost měla upnout na produkt WD Elements Desktop. Ačkoliv se sice jedná o „standardní“ (plotnový) externí disk, tak jeho využití v praxi vypadá trošku jinak. Tento kousek by totiž šlo označit spíše za domácí úložiště, které dokáže pojmout data prakticky celé domácnosti. Díky rozhraní USB 3.0 navíc nabízí poměrně slušné přenosové rychlosti. Tím nejdůležitějším v případě tohoto modelu je každopádně jeho kapacita úložiště. Ta startuje už na samo o sobě skvělých 4 TB, přičemž na výběr je i možnost s 16TB úložištěm, což z disku dělá skvělého parťáka pro zálohování nejen jednoho Macu.

