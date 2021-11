Tyto aplikace doporučuje Apple pro otestování SharePlay z iOS 15.1

Když Apple na červnové WWDC odhalil světu nový iOS 15, jednou z jeho nejzajímavějších vychytávek byl bezesporu SharePlay – tedy funkce, která umožňuje na dálku přes FaceTime sledovat videa, poslouchat hudbu a dělat celou řadu různých věcí. Novinka sice nebyla dostupná hned v první verzi iOS 15, díky nedávno vydanému iOS 15.1 si jej však může vychutnat už i široká veřejnost a nikoliv jen beta testeři. A právě k tomu se jí nyní snaží přimět i Apple.

Nestává se příliš často, že by Apple některou z funkcí nových OS propagoval skrze tiskové zprávy. V případě SharePlay se tak však poměrně překvapivě před pár hodinami stalo a to konkrétně připomenutím aplikací, které již tuto funkci nabízí. Její přijetí totiž logicky závisí do značné míry i na vývojářích, kteří musí podporu do svých aplikací implementovat. Jejich počet se sice neustále zvyšuje, stále však v App Store převládají ty, které přizpůsobené zatím nejsou. Apple se proto skrze svou tiskovou zprávu rozhodl zveřejnit seznam těch, které SharePlay již podporují a které tedy stojí za vyzkoušení. Naleznete jej níže. Jen berte na vědomí, že ne všechny jsou dostupné v České republice (respektive při přihlášení na české Apple ID):