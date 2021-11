První samořiditelné auto z dílny Applu má dorazit již v roce 2025

Že si Apple dlouhé roky pohrává s myšlenkou vytvoření vlastního samořiditelného auta, kterým by rád pronikl do automobilového průmyslu je skoro již veřejným tajemstvím. Ačkoliv jsme v minulosti slyšeli hned několikrát, že práce nejdou podle plánů a kvůli tomu tak musel Apple přistoupit nesčetněkrát ke změně své strategie, nyní to vypadá, že se přeci jen blíží zdárnému konci. Tvrdí to alespoň zdroje agentury Bloomberg, které se řadí mezi nejlepší ve svém oboru.

Zdroje Bloombergu konkrétně tvrdí, že ještě relativně nedávno byl Apple odhodlán světu přinést “jen” samořiditelnou platformu pro vozy, kterou od něj mohli převzít jejich výrobci a implementovat je do svých automobilů. Nakonec se však Apple rozhodl pro vytvoření kompletního autonomního automobilu, kterým bude chtít zaběhlým automobilkám konkurovat a to snad již v roce 2025. Právě v tomto roce má být totiž vůz uveden na trh a to minimálně v domovině Applu. Jelikož však před ním zatím je ještě celá řada výzev, není ještě rok 2025 zcela jistý.

Klíčovou složkou jeho automobilu bylo vytvoření velmi pokročilého čipu, který bude zajišťovat autonomní jízdu i zbylé “běžnější” funkce vozu. A právě ten má ve výsledku být již hrubě hotový, což dává Applu velkou naději v dokončení vozu v dohledné době. Právě na čip se totiž už bude dát “nabalovat” zbytek funkcí automobilu, ale bude mu muset být vůz i částečně přizpůsoben. Zdroje totiž tvrdí, že kvůli jeho extrémnímu výkonu se dost zahřívá a proto je pro něj třeba vyvinout sofistikovaný chladící systém, který jej udrží v rozumných teplotách.

V tuto chvíli lze jen stěží předvídat, jaký dopad by mohl mít vstup Applu do automobilového průmyslu. Vyloučit totiž nelze jak revoluce, tak ani propadák. Pravdou totiž je, že automobilový průmysl v poslední době inovuje naprosto úžasným způsobem a Apple má proto před sebou zřejmě největší výzvu ve své historii. Pokud se mu ale podaří splnit, může si otevřít dveře tak, jak se mu nyní u spotřební elektroniky zřejmě ani nesní.