Apple vydal jednu z nejbizarnějších reklam ve své historii, v hlavní roli je vejce

Kreativita Applu nezná mezí. Ostatně, skvělým důkazem může být i před pár hodinami vydaný spot ze série Shot on iPhone, který se točí kolem vejce. Ano, čtete správně. Hlavní roli v nové reklamě Applu má vejce, byť je jeho role celkem abstraktní . Ostatně, podívejte se sami.

O režírování spotu se postaral francouzský režisér Michael Gondry stojící například za filmy Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Be kind Rewind, The Green Hornet či The Science of Sleep. Jen pro zajímavost, ačkoliv se jedná o jeho první spolupráci s Applem, zapíše se jí zcela určitě do jeho historie. Jeho spot je totiž bezesporu jedním z nejbizarnějších, který kdy Apple vydal.