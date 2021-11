Apple se začne do kanceláří vracet v únoru, zatím však velmi pozvolna

Home Office nebo chcete-li práce z domova zaměstnanců Applu se pomalu ale jistě chýlí ke svému konci – tedy alespoň částečně. Kalifornský gigant totiž před pár hodinami ústy svého šéfa Tima Cooka své zaměstnance informovali o tom, že návrat do kanceláří je ve velkém naplánován od února příštího roku, byť za zvláštního “hybridního” režimu. Co si pod ním představit?

Hybridní pracovní režim lze popsat velmi zjednodušeně jakožto kombinaci klasické docházky na procoviště a Home Office. V únoru bude vypadat konkrétně tak, že si budou moci zaměstnanci vybrat jeden nebo dva dny každý týden, kdy budou pracovat z domu místo z kanceláře. V březnu má pak Apple již v plánu přesný rozvrh ve formě pondělí, úterý a čtvrtka v kanceláři a středu a pátku na Home Office. Plán na další měsíce pak neexistuje, jelikož jej bude Apple tvořit dle úspěšnosti únor a března a zároveň jej bude přizpůsobovat pandemické situaci ve světě. Pokud by se totiž ta zhoršila, takřka 100% by okamžitě přešel z hybridního režimu zpět na Home Office, jelikož jiným způsobem eliminovat riziko nákazy zaměstnanců nelze.

Apple není ve svém počínání rozhodně žádná výjimka. K práci na Home Office se totiž rozhodly prakticky všechny velké technologické společnosti v čele s Googlem, Facebookem či Microsoftem, přičemž Google už se nechal slyšet, že by rád zachoval ve velké míře Home Office i do budoucna. Zda má tato vize šanci na život či nikoliv nicméně ukáže až čas. Přeci jen, nikdo zatím příliš neví, co se zaměstnanci dlouhodobý Home Office dokáže udělat.