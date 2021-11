Unikly další detaily o chystaném 5G modemu pro budoucí iPhony z dílny Applu

Jen pár hodin poté, co jsme vás na našem magazínu informovali o poměrně zajímavém vyjádření finančního ředitele Qualcommu, který se nechal slyšet, že od roku 2023 počítá jeho firma s výrazným snížením dodávek 5G modemů Applu, se na toto konto objevují další velmi zajímavé informace. O ty se tentokrát postaraly zdroje asijského portálu DigiTimes, které se v minulosti již několikrát ukázaly jako velmi přesné. Co vynesly tentokrát?

Zdroje DigiTimes potvrdily, že má Apple v plánu představit světu své první 5G modemy s novými iPhony v roce 2023. Poměrně zajímavé je pak to, že ačkoliv se dříve spekulovalo nad tím, že bude 5G modem částí SoC řešení, tedy de facto částí čipsetu A17 Bionic, nyní má být Apple rozhodnut jej do iPhonů nasazovat samostatně. Proč se tak rozhodl nicméně není v tuto chvíli jasné a vyloučit se nedá ani to, zda se této vize přidrží, či nakonec přeci jen 5G modem s čipsetem sloučí.

Ačkoliv toho o 5G modemech z dílny Applu svět zatím příliš mnoho neví, obecně se očekává to, co od všech jeho čipových řešení – tedy skvělý výkon dokonale přizpůsobený zařízením, ve kterých budou čipy nasazené, v kombinaci s extrémní energetickou úsporností, díky které nebude modem zatěžovat baterii zařízení. Ale kdo ví, třeba nás nakonec Apple překvapí ještě něčím zcela jiným.