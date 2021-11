WhatsApp chystá univerzální aplikaci pro iPad a Mac

To, po čem touží mnozí uživatele komunikátoru WhatsApp již řadu let se snad již brzy stane skutečností. Řeč je konkrétně o vydání aplikace pro iPady, která poměrně nesmyslně WhatsAppu na rozdíl třeba od Macu chybí. Meta (dřívější Facebook) sice v minulosti přislíbila, že s vydáním iPadOS aplikace počítá, avšak od té doby je ticho po pěšině. To se ale nyní dle vývojářů přispívajících na portál WABetaInfo mění.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Vývojářům se dostaly do rukou konkrétně bety aplikace WhatsApp využívající projekt Catalyst, který je mezi uživateli známější jakožto technologie umožňující tvorbu univerzálních aplikací na Macy a iPady. V minulosti byl projekt Catalyst využit třeba k vytvoření Twitteru pro Macy a to jednoduše tak, že na ně byla “překlopena” verze z iPadů a částečně i iPhonů. Vývoj Catalyst verze WhatsAppu je sice zřejmě ještě v rané fázi, avšak už nyní je jasné, že bude aplikace designově velmi podobná té mobilní, takže bude na Macích působit moderněji než jejich nynější verze. Vzhledem k univerzálnosti iPadOS a macOS verze je pak třeba počítat s tím, že se budou tyto verze takřka shodovat, což s sebou může sice přinést určitá omezení pramenící z odlišného typu ovládání na Macích a iPadech, ale na druhou stranu bude díky tomu aplikace pro uživatele velmi intuitivní.