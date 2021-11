Kupujete zabalený iPhone 13 (Pro) z druhé ruky? Nemusí být nový

Aktuálně nejnovější iPhony 13 (Pro) oficiálně vstoupily do prodeje již před několika týdny. Bohužel, i po této době však stále nejsou tak úplně k dispozici. Pokud byste se nyní rozhodli pro objednání, tak si budete muset počkat nejdříve na začátek prosince. O nejnovější jablečné telefony je tedy rozhodně velký zájem – a není se čemu divit. Nabízí profesionální fotosoustavu, nejvýkonnější mobilní čip A15 Bionic, displej s podporou ProMotion a mnoho dalšího.

Když si koupíte jakékoliv zařízení, tak vás kromě něj může z menší části zajímat také balení. Primárně vás u balení zajímá jeho obsah, sekundárně samozřejmě i vzhled a provedení. Až donedávna byly všechny iPhony balené v krabici, která byla potažená v průhledné plastové fólii. S příchodem nejnovějších iPhonů 13 (Pro) se však tohle Apple rozhodl změnit, a to vzhledem k ekologii. Konkrétně se jablečná společnost rozhodla pro vynechání zmíněné průhledné fólie, jelikož je plastová. Tato fólie však sloužila i jakožto jakási „pečeť“, pomocí které jste mohli poznat, že je zařízení nové a nerozbalené. Samozřejmě se ale objevilo několik případů, kdy se rozbalený iPhone podařilo opětovně zabalit do nové fólie.

Balení iPhonů 13 (Pro) tedy bylo třeba nějakým ekologickým způsobem „zapečetit“, aby jej nemohl nikdo jen tak otevřít. Apple se rozhodl, že půjde cestou papírových nálepek, kterými balení přelepí a zapečetí. Pokud si tedy někdo koupí nový iPhone 13 (Pro) a bude jej chtít rozbalit, tak musí kus tohoto papíru odtrhnout, díky čemuž se dostane dovnitř balení. Vzhledem k tomu, že dojde k nevratnému poškození oné pečetě, tak by se mohlo zdát, že ji nebude možné žádným způsobem obnovit. Z hlediska nějaké „bezpečnosti“ a rozpoznání rozbaleného zařízení se tak papírové lepící pečetě mohly zdát oproti fóliím lepší.

Originální „pečeť“ balení iPhone 13 Pro Max:

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Opak se však nakonec stal pravdou, jelikož na čínských tržištích jste aktuálně schopni tyto papírové pečetě koupit zcela neporušené a připravené k nalepení. To znamení, že u rozbaleného balení stačí, abyste původní pečeť kompletně sundali, a poté nalepili novou. Cena těchto pečetí je vyloženě směšná – za zhruba 180 korun jich získáte v balení hned 10 kusů. Jednotlivé pečetě se od sebe samozřejmě liší, a to podle typu telefonu. Co se týče nějakého srovnání originální pečetě a této náhradní, tak z fotky nějaké malé rozdíly samozřejmě poznat lze, avšak zcela obyčejný člověk, který se nevyzná, si nějakých odlišností určitě nevšimne.

Při nákupu zabaleného iPhonu 13 (Pro) z druhé ruky si tedy rozhodně dejte pozor, aby se nejednalo o přebalené kusy. Věnujte pozornost originalitě balení a například také otiskům prstů na zařízení – nejnovější iPhony jsou doslova magnetem na otisky a z továrny vám špinavý iPhone určitě nepřijde.

