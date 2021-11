Dostupná Středa přichází s další obrovskou slevou! iPhone 12 mini zakoupíte za 12 990 Kč!

Komerční sdělení: Jedna z nejpopulárnějších slevových akcí, Dostupná Středa, se opět hlásí o slovo. Tentokrát do akce opět zamířil populární iPhone 12 mini 64GB, který bude pouze během zítřejšího dne k dostání za pouhopouhých 12 990 Kč. Telefon byl představen teprve loni a nabízí raketový výkon v kompaktním těle. U toho to ale rozhodně nekončí. Vysokou popularitu si model získal i za svůj skvělý design s ostrými hranami, pokročilou fotosoustavu a podporu 5G sítí. Pokud tedy hledáte levný iPhone, tak byste možnosti akce Dostupná Středa rozhodně neměli přehlédnout – nyní totiž máte skvělou příležitost na upgrade vašeho dosavadního zařízení!

iPhone 12 mini zde

Proč nakoupit na Dostupný iPhone

Renomovaný obchod Dostupný iPhone se na českém trhu specializuje na prodej zánovních nebo použitých iPhonů a Apple Watch za dlouhodobě nejlepší ceny na českém trhu. Navíc ani nemusíte mít strach z použitých produktů. Veškeré nabízené zboží si totiž před vstupem do prodeje prochází rozsáhlým testováním s důrazem na kvalitu. U každého iPhonu je tak garantována jeho 100% funkčnost a bezchybný stav. Zařízení mohou maximálně nést známky běžného používání na základě kategorie, do které byly zařazeny.

U veškerého sortimentu je kladen již zmiňovaný maximální důraz na kvalitu, o čemž ostatně vypovídá i 24měsíční záruka i na použité zboží. S podobným benefitem byste se jinde s vysokou pravděpodobností nesetkali. Co se pak týče samotných kategorií, jednotlivé telefony jsou na základě jejich vizuálního stavu rozřazeny do skupiny A+, A, B+. Zatímco iPhone s označením A+ působí jako kompletně nový a nepoužívaný, tak v případě kategorie B+ se už můžete setkat například s drobnými škrábanci. Přesto ale musíme upozornit, že se jedná jen o designové nedostatky, které na funkčnost zařízení nemají žádný vliv. V případě nespokojenosti můžete iPhone či Apple Watch do 14 dnů od převzetí objednávky vrátit.

Levné iPhony na DostupnyiPhone.cz