5 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (8. 11. 2021 – 14. 11. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Bojujete s úzkostí? Aplikace s názvem Earkick Anxiety and Mood Tracker vám umožní snadno a rychle zaznamenávat výskyt úzkosti a změny nálady. Díky tomu poznáte, které faktory mají vliv na změny vaší nálady nebo na nástup úzkostných stavů, a budete moci lépe podniknout kroky, které postupně povedou ke zlepšení vašeho stavu. Aplikaci si můžete přizpůsobit a také si přidat vaše vlastní cíle.

Pokud patříte mezi fanoušky dnes již kultovního netflixového seriálu Stranger Things, jistě vás potěší také hra Stranger Things: Puzzle Tales. V této zábavné hře vás čeká řada zajímavých úkolů k vyřešení, setkáte se zde se známými postavami ze zmíněného seriálu i se zákeřnými monstry, můžete postupně vylepšovat vaše schopnosti a sestavit tým, který vás spolehlivě dovede k vítězství.

Jak název napovídá, aplikace Noteful: Taking Good Notes vám pomůže s pořizováním, úpravou a správou poznámek na vašem Apple zařízení. Tato multiplatformní aplikace nabízí například podporu pro ručně psané poznámky, několik různých nástrojů pro psaní s možností výběru velikosti a barvy, funkci automatického rozpoznání geometrických tvarů, ale také nástroje pro zvýrazňování, anotace, a další úpravu a vylepšování vašich poznámek.

S netflixovým seriálem souvisí i další z aplikací v našem dnešním příběhu. V této hře si můžete zahrát hru Red Light, Green Light (u nás známá spíše jako „cukr, káva, limonáda“). Zadání a hlavní úkol jistě není třeba vysvětlovat. I když se hra může zdát na první pohled jednoduchá, věřte tomu, že postupem času vám dá patřičně zabrat. Troufnete si na ni?

Kouzelná hra s názvem Pikmin Bloom si klade za cíl povzbudit uživatele k pohybové aktivitě, konkrétně k chůzi. Pokaždé, když se vydáte na procházku ven, můžete v aplikaci sbírat květiny, které postupně budou vyrůstat podél vaší cesty. Tím to ale samozřejmě nekončí – z květin, které po cestě utrhnete, se po čase vyklubou postavičky s různými schopnostmi. Do aplikace můžete také přidávat fotografie toho, co jste po cestě potkali.