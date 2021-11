Recenze krytů Pitaka pro iPhone 13 Pro: Obaly, na které nedám dopustit!

Posledních pár let už příliš nepřemýšlím nad tím, jaký obal dát na svůj nový iPhone a společně s novou generací telefonu objednávám také novou generaci obalů od společnosti Pitaka. Letos mě pánové z Pitaky předběhli a poslali mi na vyzkoušení všechny tři typy obalů, které na iPhone 13 Pro nabízejí. Všechny obaly spojuje materiál, ze kterého jsou vyrobeny – jedná se totiž o takzvaný Aramid, který na první pohled připomíná karbon, od kterého jej běžně v podstatě ani nerozeznáte. Pokud se vám tedy stejně jako mě líbí karbon a to ať už proto, že jste fanoušci F1 nebo jej máte přímo na svém voze, přijdete si na své. Pojďme se nejprve seznámit s tím, co tyto obaly dělá výjimečné a to je materiál Aramid.

Aramid je žáruvzdorný syntetický materiál vyvinutý v roce 1961 americkou vědkyní. Používá se dodnes v rámci leteckého a vojenského průmyslu, kde je využíván jako náhrada škodlivého azbestu a to díky svým vlastnostem. Armáda jej používá na výrobu neprůstřelných vest. Materiál je extrémně odolný a přitom lehký. Aramid je na pohled velmi podobný karbonu, od toho se však zásadně liší. Zatímco karbonová vlákna jsou extrémně silná v tahu a stlačení, jsou na druhou stranu také velmi křehká. Pokud sledujete například závody F1, je vám jasné, že vytvořit z karbonu obal na telefonu není příliš inteligentní řešení. Stačí totiž jeden pád a obal můžete zamést smetáčkem. Oproti tomu je Aramid pružnější a tvrdší, díky čemuž se na obaly skvěle hodí. Na první pohled je pak Aramid od karbonu téměř k nerozeznání a liší se většinou jen povrchovou úpravou.

Právě vlastnosti Aramidu mě osobně před lety zaujaly a musím s čistým svědomím prohlásit, že to byla nejlepší možná volba, kterou jsem udělal, co se poměru mezi designem a kvalitou ochrany iPhonu týká. Za ty roky mi telefon spadl skutečně hodněkrát a i když v případě iPhone 12 Pro byl na konci obal již značně odřený po všech těch pádech, nebyl prasknutý a telefon byl i po 10 měsících používání zcela jako nový. Když k tomu všemu navíc připočítám fakt, že je obal opravdu minimalistický a navíc se mi líbí, pak zřejmě chápete, proč jsem ani letos neměl důvod měnit. Poslední roky jsem používal obal označený jako MagEZ, jenž v letošním roce nahradil obal MagEZ Case 2, který je i nyní tím, jenž mám na telefonu pro běžné nošení. Přijde mi totiž, že nabízí nejlepší poměr mezi tím, kdy nemění tvary a vzhled iPhonu a zároveň jej již dokáže ochránit i v situaci, kdy vám telefon skutečně spadne na zem.

MagEZ Case 2 – nejlepší poměr mezi velikostí a ochranou

Tloušťka obalu MagEZ Case 2 je 1,4 mm a váha je pouhých 22 gramů. Telefon do obalu doslova zacvaknete tak, že se ani nehne. Díky tomu, že je obal vyroben z jednoho kusu materiálu a k telefonu přilne jako kdyby se stal jeho součástí v podstatě vůbec nevnímáte, že nějaký obal používáte. Tvar telefonu se totiž prakticky nijak nezměnil a jediný rozdíl je v tom, že Aramid absolutně neklouže v ruce. Působí totiž dokonce podobně jako například křída nebo magnésium a tak vám telefon z dlaně jen tak nevyklouzne. Displej je v tomto případě „chráněn“ pouze milimetrovým „převisem“ obalu přes displej, kdy jej sice můžete položit například displejem ke stolu, ale musíte počítat s tím, že displej od desky stolu dělí skutečně jen milimetrová vzdálenost. Naopak fotoaparát, respektive všechny tří čočky jsou chráněny dokonale.

Obal totiž okolo části s objektivy tvoří výstupek, který přesahuje samotné objektivy a ty se tak nepoškrábou. K portu stejně jako k tlačítkům máte samozřejmě přístup stejně jako byste ani žádný obal neměli. Za mě osobně je toto opravdu nejlepší volba ze všech tří obalů od Pitaka, které jsou pro iPhone 13 Pro k dispozici. Všechny obaly jsou samozřejmě kompatibilní s MagSafe a navíc nejen kompatibilní, v obalu totiž drží MagSafe zhruba 10x silněji než bez něj a konečně můžete MagSafe používat i pro situace, kdy máte nějaký ten speciální MagSafe držák například na řidítkách bez toho, aniž byste se museli bát, že vám iPhone upadne.

Air Case – pokud milujete minimalismus

Dalším obalem pro iPhone 13 Pro je takzvaný Pitaka Air Case. Jedná se o obal, jehož tloušťka je pouhých 0,55 mm. Ano, skutečně se nejedná o překlep, tloušťka obalu je pouhého půl milimetru. Všechny vlastnosti, které má MagEZ Case 2 nabízí také Air Case, ovšem s tím rozdílem, že nepřečuhuje přes dipslej už ani o vzpomínaný milimetr, jelikož nedosahuje jeho tloušťky. Jedná se skutečně o obal, který i když nějaký ten pád taktéž přežije slouží především k tomu, aby se váš telefon nepoškrábal. Design telefonu co se tvarů týká se v tomto případě nezmení prakticky vůbec, ovšem je nutné počítat s tím, že při větším pádu je telefon v tomto případě chráněn pouhým půl milimetrem materiálu. Váha obalu je pouhých 8 gramů, což je něco, co skutečně na telefonu nemáte šanci pocítit. Pokud vám tedy telefon prakticky nikdy nepadá a chcete jej chránit především proti škrábancům, pak je Pitaka Air Case tím pravým obalem pro vás.

MagEZ Case Pro – ochrana do každé situace

Pravým opakem Air Case je pak obal s názvem MagEZ Case Pro. Ten je se svou váhou 26 gramů tím nejbytelnějším, co Pitaka nabízí. Jedná se o obal, který se od výše zmíněných liší jednak svoji tloušťkou, ale také tím, že jak přes displej, tak přes fotoaparát nabízí značné přesahy, díky kterým je tím nejodolnějším, co si od Pitaky můžete pořídit. Samotný obal kombinuje jak materiál Aramid, tak speciální gumu, která pohlcuje nárazy a je konstruován tak, že obalí váš telefon skutečně ze všech stran a to včetně tlačítek. Jediné, co zůstane kromě displeje přístupné, je přepínač hlasitosti, spodní mikrofon a reproduktor a také Lightning port, jinak je obal opravdu všude. Jedná se o obal, u kterého již v ruce cítíte, že nedržíte jen telefon, ale že jeho tvar je již mírně upraven obalem, ovšem jedná se o ten nejlepší kompromis mezi maximální ochranou a elegancí. Tedy samozřejmě musíte myslet na fakt, že ani tento obal nechrání displej, Pitaka totiž takzvané flipové obaly nenabízí. Já jej používám v momentě, kdy vyrážím někam do hor nebo za turistikou a vím, že hrozí nejen nějaký ten pád telefonu, ale i pád mě samotného.

Ať už se rozhodnete pro jakýkoli z nabídky obalů Pitaka, věřím, že s ním budete spokojeni minimálně stejně tak moc jako já a budete rovnou s telefonem měnit i generace těchto obalů. Jedná se za dlouhé roky, co jsem vystřídal všemožné obaly, o něco, co se mi jednak líbí, nekazí to design telefonu, ale hlavně jej to dokáže i ochránit a navíc obal neklouže v ruce ani v případě, kdy se potíte při nějakém sportu.

