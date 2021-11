5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete levněji (12. 11. 2021 – 14. 11. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Blade

Síla nesmrtelnosti. Duše člověka. Srdce hrdiny. Přísahal bránit lidstvo, i když není zcela člověk. Narodil se s obratnou a nadlidskou silou upíra, ale je schopen pronásledovat ve dne i v noci. Wesley Snipes hraje v tomto akčním thrilleru nesmrtelného lovce upírů Bladea. Přivedený k vědomí a bolesti před narozením po kousnutí nemrtvým upírem, který zabije jeho matku, vyroste z mladého chlapce mytický bojovník nesoucí krevní kletbu: Téměř neukojitelnou touhu po krvi, takže musí bojovat každý okamžik každého dne. Blade využívá svou úžasnou sílu k boji s upíry v čele s jeho úhlavním nepřítelem, všemocným upířím vládcem Deaconem Frostem. Nemrtví se infiltrovali do chodbiček moci se záměrem vyhubit celé lidstvo. Nyní proti armádě nesmrtelných musí jeden bojovník získat první převahu.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Blade pořídíte zde.

Nadějné vyhlídky

Jedenáctiletý Pip je sirotek z chudých poměrů, který vyrůstá u své přísné sestry. Aby si vydělal na živobytí, začne pracovat u velmi bohaté slečny Havishamová. Je to excentrická a podi-vínská stará panna, která žije v ústraní, nenávidí muže a již roky nevychází na denní světlo. Pip má za úkol dělat společníka její dvanáctileté chráněnce Estelle. Pip se do Estelly zamiluje, ta jím však pro jeho původ pohrdá. O deset let později se na Pipa usměje štěstí, když mu neznámý dobrodinec odkáže velké množství peněz. Pip se stěhuje do Londýna a rozmařilý život ve velkoměstě ho rychle mění v povýšeného snoba. Jako bohatý a perspektivní gentleman se znovu začne ucházet o svou dětskou lásku Estellu. Ale pravda o jeho dobrodiníci a záhadně získaném bohatství může zničit vše, na čem mu záleží…

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Nadějné vyhlídky pořídíte zde

Swordfish

Špičkový hacker Stanley Jobson byl propuštěn na podmínku z vězení, kam byl odsouzen za internetové podvody. Krátce poté ho navštíví atraktivní dívka Ginger. Její šéf Gabriel Shear by mu chtěl nabídnout práci. Muž je odhodlán dodržet podmínku a odmítne. Ginger ví, že Stanley nutně potřebuje peníze na právníky, s jejichž pomocí chce získat do péče dcerku Holly. Nabídne mu sto tisíc dolarů za to, že se s jejím šéfem jen sejde. Poté, co Stanley projde těžkým testem, Shear mu nabídne za další spolupráci 10 milionů dolarů. Má vytvořit červa, který pronikne do přísně střeženého systému. Cílem je tajné vládní konto s prostředky na boj proti terorismu. Stanley se sejde s dcerou a slíbí jí, že už brzy budou spolu. Sleduje je ale vládní expert Robetson, který už ho jednou dostal za mříže. Senátor Reisman, který Sheara tajně podporuje, chce, aby byla akce zastavena. Ten to však odmítne a senátor na něj pošle komando zabijáků. Shear se z pasti prostřílí. Šokovaný Stanley, který byl účastníkem přepadení, chce se vším skončit, proto mu Shear unese Holly. Stanley je nucen dokončit červa, aby zachránil své dceři život.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina

Film Swordfish pořídíte zde.

Dobrý časy

Od tvůrců filmu UNCUT GEMS. Bratr Constantina Nikase se po zpackané bankovní loupeži ocitá ve vězení. Constantine (Robert Pattison) se kvůli jeho vysvobození vydává na zoufalou cestu městským podsvětím. Během jediné šílené noci závodí s časem, aby získal dostatek peněz na bratrovu kauci a vlastně zachránil i sám sebe, protože si postupně začíná uvědomovat, že životy jich obou jsou v háji.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Dobrý časy pořídíte zde.

Crimson Peak

Když mladá dívka propadne kouzlu svůdného cizince, ocitá se v domě stojícím na vrcholu kopce z krvavě rudé hlíny, v domě plném záhad, které ji budou navždy pronásledovat. Mezi touhou a temnotou, mezi tajemstvím a šílenstvím se skrývá skutečná pravda o Purpurovém vrchu. Gotickou romanci s Tomem Hiddlestonem, Jessicou Chastain, Miou Wasikowskou a Charliem Hunnamem v hlavních rolích natočil mistr imaginace, režisér Guillermo del Toro (Faunův labyrint).

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Crimson Peak stáhnete zde.