Vsaďte na kvalitu! Oblíbený telefon Poco M4 Pro 5G nyní pořídíte s výraznou slevou

Komerční sdělení: Poohlížíte se po výkonném telefonu za dostupnou cenu? V takovém případě pro vás máme skvělý tip – oblíbený model Poco M4 Pro 5G, který je navíc nyní k dostání s obrovskou slevou! Tento smartphone kombinuje nadčasový design, vysoký výkon, kvalitní displej a řadu dalších benefitů. Pojďme si tedy v rychlosti shrnout, co všechno vlastně dokáže nabídnout.

Skvělý výkon a displej

O bezchybný chod celého telefonu se stará výkonný osmijádrový procesor MediaTek Dimensity 810 s frekvencí až 2,4 GHz, který je postavený na 6nm výrobním procesu. Zároveň mu nechybí ani modem pro podporu 5G sítí, díky čemuž nemá problém ani se super-rychlou sítí. Přejděme ale k již zmiňovanému displeji. Telefon je totiž vybaven obrazovkou o úhlopříčce 6,6″ s FullHD+ rozlišením (2400 x 1080 pixelů) a technologií DotDisplay, přičemž potěšit dokáže především svou 90Hz obnovovací frekvencí. Tu si jako uživatel navíc můžete změnit na 50, 60 a 90 Hz, čímž lze v případě potřeby šetřit baterii. Skvěle je na tom následně i vzorkovací frekvence s až 240 Hz a za zmínku také definitivně stojí vysoká odolnost díky použití zaobleného odolného skla Corning Gorilla Glass 3.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Fotoaparáty

Výrobci mobilních telefonů v posledních letech kladou velký důraz na kvalitu fotoaparátů, v čemž samozřejmě Poco není ani o krůček pozadu. Zadní fotomodul M4 Pro 5G je vybaven 50Mpx hlavním senzorem se clonou f/1.8, který následně doplňuje 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv s clonou f/2.2 a úhlem záběru 119 °. Samozřejmě jim nechybí funkce jako noční režim, časosběr, kaleidoskop, slow-mo a řada dalších. Co se týče předního fotoaparátu, tak zde na vás čeká 16Mpx objektiv s clonou f/2.45.

Konektivita, zabezpečení a další!

Co se týče konektivity, tak zde je hlavním tahounem již zmiňovaná podpora pro rychlé 5G sítě. U toho to však ani zdaleka nekončí. Telefon je totiž takzvaně Dual SIM a poradí si tak s připojením hned dvou SIM karet zároveň. To následně doplňuje přítomnost moderního bezdrátového standardu Bluetooth 5.1 a NFC čipu. Z hlediska zabezpečení pak s jistotou potěší čtečka otisků prstů na straně telefonu či možnost použití autentizace skrze sken obličeje.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Výrobce Poco si v případě tohoto telefonu dal záležet i na kvalitním zvuku. O ten se stará dvojice stereo reproduktorů, které dokážou spolehlivě přehrát jakoukoliv muziku či podcast. Pokud u vás však mají přednost sluchátka, a tedy ničím nerušený poslech, určitě oceníte i přítomnost 3,5mm jack konektoru. Nechybí dokonce ani IR blaster. Celé to následně uzavírá oblíbený operační systém Android 11 s nadstavbou MIUI 12.5.

Nyní k dostání s úžasnou slevou

Chytrý telefon Poco M4 Pro 5G je tak skvělou volbou pro ty, kteří hledají spoustu zábavy za málo peněz. V závěru totiž ještě dokáže potěšit baterie s kapacitou 5000 mAh a možnost rychlonabíjení prostřednictvím 33W adaptéru, který je dokonce již součástí balení. Napájení samozřejmě probíhá skrze standardní konektor USB-C. V rámci současných slev je telefon k dostání již od pouhopouhých 5500 korun, namísto původních více než 20 tisíc! Nenechte si tak ujít tuto unikátní akci, která trvá pouze den.

Telefon Poco M4 Pro 5G zakoupíte zde