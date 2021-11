Šéf Applu: Nemrzí nás, že jsme před lety nekoupili Teslu

Na konci loňského roku šokovala svět informace z úst Elona Muska týkající se toho, že nabízet před lety Applu svou Teslu k odkupu a to za zlomek její nynější hodnoty. Na první pohled senzační zprávu však po pár hodinách zadupal do země šéf Applu Tim Cook, který se nechal slyšet, že o této nabídce nikdy neslyšel a nikdy se ani s Elonem Muskem nesetkal, což jeho příběh značně podupalo. A právě k této události se nyní Cook vrátil v jednom z rozhovorů po konferenci The New York Times DealBook.

Moderátor rozhovoru se nejprve snažil s Cookem mluvit o Apple Car a obecně plánech Applu v automobilovém průmyslu. Tomuto tématu se však lodivid Applu vyhýbal a nakonec sám nasměroval rozhovor právě k Tesle. Moderátor se ho proto opět zeptal, jak to tehdy s jejím potenciálním odkupem bylo, aby zjistil, zda Cook náhodou nezmění svou rétoriku. To se však nestalo, jelikož jsme se dočkali opět jen zopakování toho, že s ním nikdy nemluvil a o nabídce nikdy neslyšel, byť věří, že jej Musk kontaktovat chtěl, když to tvrdí. Co je však možná zajímavější než (ne)kontaktování Cooka Muskem jsou Timova slova o tom, že promarnění potenciálního nákupu absolutně nelituje. “Víte, existuje extrémně mnoho společností, které jsme pravděpodobně v průběhu let mohli koupit, ale nestalo se tak. Nicméně z toho, kde teď jsme, mám opravdu velmi dobrý pocit,” uzavřel spekulace Cook. Je tedy zcela evidentní, že nákupu Tesly rozhodně nelizuje.