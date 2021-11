Plné nabití iPhonu za 20 minut pomocí malé nabíječky? Tato technologie to má umožnit

Jestli je Apple za něco dlouhodobě kritizován, je to rychlost nabíjení iPhonů. Ta se sice v předešlých letech poměrně výrazně zlepšila, stále však nedosahuje hodnot konkurence. Technologie, které by to umožňovaly přitom již jsou a je možná jen otázkou času, než se je Apple rozhodne vzít za své. Ostatně, první krok udělal již letos, byť u MacBooků.

Letošní MacBooky se jako vůbec první zařízení od Applu dočkaly přibalení GaN nabíječky – tedy nabíječky využívající namísto křemínku nitrid galia, což jim umožňuje i přes miniaturní rozměry dodávat brutální množství energie. Zřejmě nejsilnějším hráčem v GaN světě je v současnosti společnost Anker, jejíž ředitel se nechal v nedávném rozhovoru slyšet, že na příští rok má již připravenou třetí generaci “své” technologie, která má umožnit napěchovat do malého těla nabíječky tak brutální výkon, že by jím neměl být problém nabít iPhone z 0 na 100 % třeba za 20 minut. Šéf Ankeru nicméně dodává, že aby to bylo možné, musel by Apple nejprve podobné rychlonabíjení povolit.

Ačkoliv je vidina ultrarychlého nabíjení do značné míry lákavá, je třeba brát v potaz to, že není jen pozitivní. Rychlonabíjení totiž každou baterii ničí, přičemž platí, že čím rychlejší nabíjení je, tím více baterii zatěžuje a tedy i ničí. Ve výsledku je tak rychlonabíjení smysluplnou možností jen pro některé uživatele – například pro ty, kteří ví, že budou svůj telefon měnit každý rok nebo pro ty, kterým nebude vadit častější servis baterie.