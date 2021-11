Jak čistit Playstation 4

Komerční sdělení: Playstation, konkrétně její 4 verze (zkráceně PS4), patří oprávněně mezi ty nejpopulárnější a nejrozšířenější herní konzole historie. Nic na tom nezměnil ani příchod nové generace a je více než pravděpodobné, že tomu tak ještě několik let zůstane. Není se čemu divit. PS4 nabízí stále dostatečně silný výkon pro hraní většiny her a navíc – po finanční stránce je stále dostupnější.

Každý spokojený majitel PS4 by byl tedy jistě velmi rád, kdyby mu jeho herní konzole vydržela co nejdéle. V dnešním článku si proto ukážeme, jak o Playstation pečovat a prodloužit tak její životnost.

Umístění Playstation

V první řadě musíme zmínit umístění. To životnost herní konzole ovlivňuje opravdu výrazně. Nesprávné umístění může vést k nedostatečnému chlazení či k nadměrnému usazování prachu, který pak vede k ještě větším problémům s chlazením. Je proto důležité dbát na to, aby vaše konzole měla dostatečný prostor pro „dýchání“, nebyla přisunuta až na doraz ke zdi či obklopena jinými věcmi. Místo by mělo být zároveň suché a v celé místnosti by nemělo docházet k příliš velkému prášení.

Zdroj: unsplash

Čištění PS4

I při vhodně zvoleném umístění vaší konzole je však nutné počítat s tím, že postupem času se na konzoli (a co je horší i uvnitř) začne hromadit prach. Jak jsme již zmínili, prach může postupně degradovat schopnost ventilátoru chladit celé zařízení, což může v krajním případě vést až k jeho přehřátí. V takovém případě je nutno zařízení vypnout, nechat vychladnout a následně důkladně vyčistit. Životnosti konzole však jistě prospěje, budete-li jí věnovat pozornost pravidelně a preventivně.

K čištění takového druhu elektroniky doporučujeme 2 nástroje – stlačený vzduch ve spreji a čistý hadřík z mikrovlákna.

V prvním kroku je nutné uvolnit vrchní kryt, který zakrývá ventilátor. Jeho oddělení nemusí být poprvé zcela příjemné – můžete očekávat nepříjemný zvuk a nutnost vyvinout i trochu síly. Nemusíte se však ničeho obávat, je to opravdu správný postup. Po sejmutí kryt můžete pomocí vzduchu ve spreji (držte jej vždy ve svislé poloze) odstranit prach, který se nahromadil na ventilátoru či jiných částech (vynechejte však diskovou jednotku). Před použitím spreje doporučujeme přečíst si návod k obsluze. Po odstranění prachu je nutné chvíli počkat – stlačený vzduch může vnést na zařízení trochu vlhkosti – počkejte, až vše vyprchá a nasaďte kryt zpět na konzolu. Následně lze pomocí hadříku otřít prach na vnější straně. Doporučujeme vyčistit i ovladače – nejlepší je použít opět sprej se stlačeným vzduchem a důkladně vyčistit zejména tlačítka a mezery kolem nich.

Zdroj: unsplash

Jak je vidět, běžná údržba PS4 není nic náročného ani složitého. Jak tvrdí i odborníci z Fixshop.cz, pravidelné čištění vaší herní konzole může její životnost prodloužit i o několik let a zároveň ušetřit množství financí, které by jinak stála oprava.