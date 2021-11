Netflix vydal na iPhonech první várku her. Jak si je zahrát?

Fanoušci her a zároveň streamovací služby Netflix využívající iPhony a iPady mají ode dneška důvod k radosti. Netflix totiž dostál svým slibům a na jablečné telefony a tablety vydal první várku her inspirovanou svými pořady. Svůj plán sice oznámil již minulý týden, avšak tehdy s tím, že kvůli striktním podmínkám App Store vypouští hry zprvu jen na Androidu s tím, že na iOS a iPadOS dorazí v dohledné době. Čekání však bylo kratší, než by kdekdo očekával.

Jak hrát hry od Netflixu na iPhone

Netflix hry v App Store

Hraní her od Netflixu na iPhone má de facto jedno jediné pravidlo. Abyste si je mohli užít, je třeba mít Netflix předplacený. Do her, které jsou stažitelné v App Store, je totiž po jejich prvotním spuštění nutné přihlášení právě přes účet Netflixu s tím, že pokud jej nemáte, můžete si jej přes rozhraní ve hře rovnou založit. Jakmile se přihlásíte, pak už stačí jen vybrat profil sledujícího (pokud tedy nemáte vybráno již v aplikaci Netflix na stejném zařízení) a pustit se do hraní. Super je, že hry jsou v češtině, takže si s nimi poradí skutečně každý. A o jakých že titulech se to bavíme? Herního zpracování se dočkalo Stranger Things a to hned dvakrát – konkrétně ve hrách Stranger Things: 1984 a Stranger Things 3: Hra. K dispozici je dále Teeter (Up), Shooting Hoops a Card Blast. Ve všech případech se jedná o jednoduché arkády, jejichž hlavním cílem je uživatele chvíli zabavit. Nic hlubšího od nich tedy nečekejte. My v redakci si je nicméně v následujících hodinách zahrajeme a přineseme vám z nich první dojmy i z hlediska srovnání s jejich předlohami.