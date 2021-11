8 výhod, které přináší mobilní klimatizace

Klimatizaci oceňujeme zejména během letních dnů, okamžitý pocit ochlazení vzduchu v místnosti či v autě je k nezaplacení. Málokdo ale ví, že klimatizace je multifunkční zařízení, které má schopnost i ohřát vzduch, a tedy své využití si najde i během chladných měsíců.

Jak funguje mobilní klimatizace?

Mobilní klimatizace funguje na tepelném čerpadle vzduch-vzduch. Klimatizace odvádí teplý vzduch ven z místnosti, přičemž se do místnosti vrací ochlazený vzduch, který změní svoji teplotu díky chladícímu médiu. Část teplého vzduchu je odvedena směrem ven, a jelikož teplý vzduch bývá většinou i vlhký, dochází při jeho ochlazování ke srážení a tvoří se kondenzát. Kondenzát vody se zachycuje ve speciální nádržce nebo je odváděn ven spolu s teplým vzduchem. Jak již z názvu „mobilní klimatizace“ vyplývá, jedná se o přenosné zařízení, které můžete umístit i na těžší dostupná místa, kde by byl problém s instalací nástěnné klimatizace.

Toto je 8 výhod mobilní klimatizace, které Vás přesvědčí o tom, že mobilní klimatizace jsou chytrým řešením jak regulovat teplotu v místnosti:

Mobilní klimatizace nevyžaduje stavební práce . Postačí, když zařízení zapojíte do elektřiny a zajistíte odvedení výfukové hadice ven z místnosti – buď oknem, nebo otvorem ve zdi.

. Postačí, když zařízení zapojíte do elektřiny a zajistíte odvedení výfukové hadice ven z místnosti – buď oknem, nebo otvorem ve zdi. Pokud vlastníte chatu či chalupu, kam si párkrát do roka vyrazíte na víkend, tedy potřebujete prostory ochladit nebo vytopit jen na čas , mobilní klimatizace je pro Vás ideálním řešením.

, mobilní klimatizace je pro Vás ideálním řešením. Pocit změny teploty vzduchu pocítíte téměř okamžitě po spuštění klimatizace . Mobilní klimatizace dokáží velmi rychle místnost ochladit či zahřát.

. Mobilní klimatizace dokáží velmi rychle místnost ochladit či zahřát. Velkou výhodou je také ekonomická stránka. Používání mobilních klimatizací má v porovnání s elektrickým přímotopem až o 70 % nižší náklady .

. Mobilní klimatizace splňuje funkci i čističky vzduchu . Díky svým filtrům zachycuje bakterie a prachové částečky, které se nacházejí ve vzduchu. Při správném čištění filtrů se mobilní klimatizace může stát účinným zařízením pro čištění vzduchu.

. Díky svým filtrům zachycuje bakterie a prachové částečky, které se nacházejí ve vzduchu. Při správném čištění filtrů se mobilní klimatizace může stát účinným zařízením pro čištění vzduchu. Mobilní klimatizace se vyrábějí jako kompaktní modely. Díky svým užším rozměrům nezabere moc místa v bytě či v kanceláři . Navíc mnoho mobilních klimatizací stojí na kolečkách, což manipulaci se zařízením ještě více zjednoduší.

. Navíc mnoho mobilních klimatizací stojí na kolečkách, což manipulaci se zařízením ještě více zjednoduší. Mobilní klimatizace umožňují nastavit si teplotu většinou od 16 – 31°C. V závislosti na jednotlivých modelech se teplotní škála může lišit. Zapínání, vypínání a nastavování teploty je komforně řešeno – pomocí dálkového ovladače. Svět technologií nám umožnil ještě inteligentnější ovládání klimatizace prostřednictvím aplikace Klarstein, díky které můžete ovládat klimatizaci pomocí svého smartphonu.

prostřednictvím aplikace Klarstein, díky které můžete ovládat klimatizaci pomocí svého smartphonu. Kromě funkce čištění, ochlazování a ohřívání vzduchu má mobilní klimatizace využití také jako ventilátor a odvlhčovač vzduchu.

Jak nainstalovat mobilní klimatizaci

Rozhodnete-li se pro mobilní klimatizaci ať už kvůli prostorové a stavební nenáročnosti, nebo kvůli nižší ceně v porovnání s nástěnnou klimatizací, je třeba při instalaci mobilní klimatizace myslet na správný vývod vzduchu.

Odpadní hadice, která zajišťuje vývod vzduchu z místnosti ven nesmí být nikde zkroucená ani zlomená, v opačném případě bychom zamezili proudění vzduchu a mohlo by dojít k přetížení ventilátoru a následné nefunkčnosti klimatizace. Určitě nevyvádějte hadici z klimatizace do komína, protože by se přehříval kompresor a ventilátor. Pro vyvedení odpadní hadice doporučujeme zvolit okno, které je dobré utěsnit izolací nebo díru ve zdi. Maximální délka odpadní hadice je 1,5m.

Při instalaci mobilní klimatizace dbejte také na to, aby mělo zařízení kolem sebe prostor alespoň 30 – 50 cm, aby mohl kolem volně proudit vzduch bez překážek jako jsou stěny či velké kusy nábytku.

Věříme, že byl pro Vás náš článek o mobilních klimatizacích užitečný a přejeme Vám příjemně vyladěné teploty po celý rok.