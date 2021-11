Zahrajte si na iOS nenáročnou kung-fu bojovku Shaolin vs Wutang

Většina těch nejznámějších bojových her je známí svou nepřístupností. Zatímco zabojovat si v příběhových modech si zvládne na nižší obtížnost zabojovat v Mortal Kombatu či Tekkenu takřka kdokoliv, souboje proti ostatním živým spoluhráčům jsou mnohdy předem rozhodnuté, nebo v lepším případě pouze chaotickým představením v mačkání náhodných tlačítek. Klasickou podobu bojových her v kombinaci s jednoduchostí ovládání kombinuje novinka Shaolin vs Wutang, která po dvou letech od vydání konečně zamířila z velkých platforem i na mobilní zařízení s iOS. Ta vám i na menších displejích nabídne parádní herní zkušenost oproštěnou od nutnosti si zapamatovat unikátní komplexní kombinace tlačítek u každého z bojovníků.

Vývojáři z Godspeed Games sami hlásají, že Shaolin vs Wutang vzniklo hlavně jako milostný dopis pro kung-fu filmy. Hlavním posláním hry je vám tak snadno propůjčit pocit, jaké to je být jednou z legend stříbrného plátna. Na známé představitele kung-fu válečníků sice vývojáři nemají práva, ale fanoušci takových filmů jistě snadno poznají své oblíbence, i když se museli kvůli právům nechat přejmenovat. Poštvat proti sobě je pak můžete jak klasicky ve hře proti počítači, tak i v simulaci dvou počítačem ovládaných bojovníků. Hlavním lákadlem je samozřejmě ale lokální multiplayer, ve kterém se můžete díky podpoře bezdrátových ovladačů utkat opravdu kdekoliv. Shaolin vs Wutang můžete již nyní stahovat z App Storu, kde vás vyjde na 49 korun.