Recenze MagSafe nabíjecího držáku do auta Swissten: Potěší kvalitou i cenou

Magnetický konektor MagSafe je bezesporu jednou z nejlepších vychytávek iPhonů posledních dvou let. Využít jej lze totiž na celou řadu věcí v čele s nabíjením. Právě v tom je totiž jeho největší síla, jelikož umožňuje iPhony “nakrmit” bezdrátově hned 15W namísto standardních 7,5W, které telefony využívají při běžném bezdrátovém nabíjení. Kromě nabíjení pak lze magnety využít k fixaci k různým držákům, které mají telefony “přidržet” přesně tam, kde uživatel potřebuje. A právě na kombinaci MagSafe držáku s nabíječkou se podíváme v následujících řádcích. Do redakce nám totiž dorazil na testy MagSafe nabíjecí držák do auta z dílny Swisstenu.

Technické specifikace

Držák je vyroben z plastu a jeho povrch je na místě, kde se jej dotýká telefon, ještě pogumován, čímž je zajištěna ještě lepší přilnavost. V automobilu jej uchytíte konkrétně k ventilační mřížce a to pomocí “kleštiček” na závit na jeho zadní straně, které jdou stáhnout skutečně pevně a díky tomu nehrozí, že by se z ní držák vytrhl. Co se pak týče jeho náklonů do stran, ty jsou možné díky kulatému kloubu mezi upevňovacím ramenem a samotným nabíjecím tělem držáku. Kloub je zajištěn plastovým závitem, který je vždy třeba při otáčení povolit – jedná se tedy opět o upevňovací systém, který má zajistit to, že se telefon připevněný na držák bude jen velmi málo hýbat.

Co se týče napájení držáku, to je zajišťováno konkrétně 1,5m dlouhým integrovaným kabelem s koncovkou USB-C, který je třeba strčit do autonabíječky. Pro využití maximálního potenciálu držáku, kterým je výše zmíněných 15W bezdrátové nabíjení, je pak samozřejmě nutné použít dostatečně výkonnou nabíječku – v našem případě se jednalo o Swissten Power Delivery USB-C+SuperCharge 3.0 s výkonem 30W. Pokud byste dostatečně výkonnou nabíječku nepoužili, nabíjení by bylo výrazně pomalejší, avšak minimálně 5W.

Cena MagSafe držáku do auta Swissten je před slevou 889 Kč, cena výše zmíněné autonabíječky je pak 499 Kč. Oba tyto produkty lze však pořídit s až 25% slevou – více se dozvíte na konci této recenze.

Zpracování a design

Hodnotit design je vždy ryze subjektivní záležitostí a proto se mu budu věnovat skutečně jen v krátkosti. Za sebe musím nicméně říci, že jsem s designem držáku opravdu spokojen, protože působí hezkým, minimalistickým dojmem. Kombinace černé se stříbrnou se v tmavém interiéru auta slušně ztrácí, díky čemuž tak není držák příliš výrazný. Co se pak týče zpracování, ani to mi nepřijde vůbec špatné. Mnohem radši bych sice viděl u držáku hliníkový rám namísto plastového stříbrného, ale chápu, že při snaze stlačit náklady na výrobu co nejníž to jen lze je třeba šetřit na všech frontách – tedy i zde.

Testování

Držák jsem testoval s iPhonem 13 Pro Max, což je nejtěžší iPhone s podporou MagSafe a tedy logicky i největší zatěžkávací zkouška pro podobný produkt. Co se pak týče umístění, držák jsem “kleštičkami” připevnil klasicky do ventilační mřížky ve středovém panelu vozidla, jelikož právě tam jsem zvyklý koukat na navigaci. Umístit jej ale samozřejmě můžete nalevo vedle volantu, pokud vám víc sedí tam. Přichycení držáku jako takové do ventilační mřížky vozu je záležitostí na pár desítek vteřin. Stačí totiž jen kleštičky dostatečně nasunout, následně si pohlídat, aby se spodní a horní zarážka na nich opírala o jednotlivé mřížky (kvůli zajištění co nejvyšší stability) a pak už jen utáhnout závit na nich. Přiznám se, že zprvu jsem úplně nevěřil, že podobné řešení dokáže relativně velký držák v mřížce vozu dostatečně zafixovat, ale nyní musím říci, že mé obavy byly zbytečné. Při důkladném dotažení totiž drží v mřížce jako přibitý. Po upevnění do mřížky si pak už stačí pohrát s nasměrováním držáku a je hotovo.

Trochu mě překvapilo, že i když člověk zastrčí “kleštičky” do mřížky ventilace nadoraz, rameno s držákem z ní stále relativně dost trčí. Osobně jsem doposud používal klasické magnetické “puky”, které na mřížce de facto ležely a tedy jste si jich v interiéru vozu skoro nevšimli. Tento MagSafe držák je sice taky nenápadný, ale v porovnání s magnetickými “puky” vyčnívá do interiéru auta daleko víc. S větším vyčníváním do prostoru pak jde ruku v ruce i stabilita držáku a telefonu v něm. Ten se totiž už nemá zjednodušeně řečeno o co opřít a musí tak spoléhat jen na fixaci na držáku. A právě z té jsem měl popravdě celkem strach. Rameno, které držák drží ve mřížce, totiž mezi masivní určitě nepatří a proto jsem trochu pochyboval nad tím, zda dokáže držáku zajistit i po připnutí telefonu dostatečnou stabilitu. Stačilo mi však naštěstí za volantem dát pár kilometrů, abych se utvrdil v tom, že se stabilitou problém nebude. Jakmile totiž iPhone přes MagSafe k držáku přichytíte, drží na něm doslova jako přibitý a pokud nejedete vyloženě po tankodromu, držák se s telefonem v mřížce prakticky nehýbe, takže vy máte stále dobrý výhled na navigaci.

Spolehlivé je i nabíjení. Jak jsem již psal výše, jako zdroj pro držák jsem využil Power Delivery USB-C + SuperCharge 3.0 30W nabíjecí adaptér od Swisstenu, který s MagSafe držákem funguje skutečně bezvadně. Líbí se mi navíc i to, že díky svým miniaturním rozměrům krásně zapadne do zapalovače a takřka z něj nevyčnívá, takže opět ve voze působí nenápadným dojmem. A díky jeho 30W vás asi nepřekvapí, že jsem byl iPhone schopen nabíjet plnou rychlostí – tedy 15W, což je dle mého při jízdě autem skutečně super benefit.

Fotogalerie

Pokud vás pak zajímá magnetické spojení mezi iPhonem a držákem, musím říci, že to je opravdu pevné – pro představu o poznání pevnější, než jaké nabízí například MagSafe Wallet s iPhonem. Ano, strach z pádu telefonu za jízdy jsem samozřejmě zprvu měl, protože model 13 Pro Max je přeci jen už solidní cihlička, ale i když jsem se prohnal přes opravdu rozbité silnice, magnet přidržel telefon na držáku bez jakéhokoliv posunutí, takže obavy z pádu jsou v tomto směru liché.

Resumé

Jak tedy MagSafe nabíjecí držák do auta Swissten spolu s 30W nabíječkou zhodnotit? Za mě se jedná rozhodně o velmi zdařilé produkty, na které je zkrátka spoleh a které je fajn v autě mít. Uznávám, že rameno držáku by mohlo být o něco kratší, aby se ten mohl třeba trochu opřít o větrák či by minimálně dostal méně prostoru pro kymácení se (protože logicky čím kratší rameno, tím méně kymácení, protože i menší osa pohybu), ale jelikož ani v současné verzi se nejedná o něco, co by člověka vyloženě limitovalo při používání, lze nad touto věcí mávnout rukou. Pokud tedy hledáte fajn MagSafe nabíjecí držák do auta za opravdu příjemnou cenu, myslím si, ten od Swisstenu je více než vhodným adeptem.

