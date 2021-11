Recenze sluchátek Swissten Bone Conduction: Zvuk přes lícní kost

Sluchátka si každý z nás představuje velice jednoduše. Typickým příkladem sluchátek dnešní doby jsou samozřejmě AirPody, tedy true wireless Bluetooth sluchátka s peckovou nebo špuntovou konstrukcí. Kromě těchto sluchátek si někteří z vás mohou představit i klasická sluchátka přes hlavu. Věděli jste ale o tom, že existují i taková sluchátka, která není třeba vůbec dávat do uší, jelikož zvuk přenáší skrze vaši lícní kost? Do redakce nám dorazila sluchátka Swissten Bone Conduction, která tento způsob přenosu zvuku využívají. Pojďme se na ně společně v této recenzi podívat.

Oficiální specifikace

Jak už to u našich recenzí bývá zvykem, tak si prvně společně řekněme více o oficiálních specifikacích. Sluchátka Swissten Bone Conduction jsou tedy speciálními sluchátky, které se nezasouvají do uší, ale pokládají na lícní kosti, skrze které pak zvuk putuje přímo do vnitřního ucha. Tato sluchátka jsou bezdrátová a připojují se pomocí Bluetooth 5.0, díky čemuž se můžete těšit na dosah až 10 metrů. Velikost baterie těchto sluchátek je 160 mAh, s pomocí které dokážou fungovat zhruba šest hodin na jedno nabití. Z „nuly na sto“ pak Swissten Bone Conduction nabijete zhruba za dvě hodiny. Nechybí podpora profilů A2DP a ACRCP a váha sluchátek je pouhých 16 gramů. Klasické cena je 999 korun, na konci článku však najdete slevový kód až na 25 %, díky kterého získáte Swissten Bone Conduction za 749 korun.

Balení

Sluchátka Swissten Bone Conduction jsou zabalena do klasické bílo-červené krabičky, která je pro výrobky Swissten ikonická. Na přední straně této krabičky najdete vyobrazená samotná sluchátka, společně se základními informacemi a brandingem. Na jedné z bočních stran pak najdete oficiální specifikace a zezadu si můžete prohlédnout sluchátka Swissten Bone Conduction v akci při cvičení. Zároveň se vzadu nachází také obrázek, který vyobrazuje, jakým způsobem se zvuk přenáší skrze lícní kosti. Pokud krabičku otevřete, tak z ní stačí vytáhnout papírovou přenosku, ve které se nachází samotná sluchátka, společně s nabíjecím USB-C kabelem. V balení nechybí samozřejmě ani návod k použití.

Zpracování

Když jsem poprvé vzal recenzovaná sluchátka do rukou, tak mě překvapila především jejich váha, která je opravdu nízká – jak už bylo řečeno výše, tak Swissten Bone Conduction mají pouze 16 gramů. Sluchátka jsou zpracována kompletně z plastu, který je v našem případě černý, pořídit si ale můžete také tmavě modrou a bílou variantu. Plast, ze kterého jsou sluchátka zpracována, je matný a zdá se býti velmi odolný, minimálně tedy proti poškrábání. Obě strany jsou spojeny pogumovaným drátem, který je tak akorát poddajný. Na pravém sluchátku se pak nachází dvě fyzická tlačítka pro změnu hlasitosti, společně s nabíjecím USB-C konektorem, který je schovaný pod krytkou. Dále se na pravém sluchátku nachází speciální dotykové tlačítko, kterým lze Swissten Bone Conduction zapnout a ovládat. Levé sluchátko je pak zcela bez funkcí.

Osobní zkušenost

Osobně již po dobu několika dlouhých let využívám denně AirPody druhé generace. Využití Swissten Bone Conduction pro mě tedy bylo velmi zajímavou změnou. Abych pravdu řekl, tak jsem od recenzovaných sluchátek neočekával mnoho, jelikož se prostě a jednoduše nejedná o klasická sluchátka. Nyní už ale mohu říci, že jsem se mýlil – o zvuku ale v dalším odstavci. Co se týče pohodlnosti, tak mohu říci, že si rozhodně nemám na co stěžovat. Díky tomu, že sluchátka váží jen 16 gramů, tak je na hlavě prakticky vůbec necítíte. Swissten Bone Conduction jsou vhodná především pro cvičení, a to především venku. Vzhledem k tomu, že recenzovaná sluchátka nejsou zasunutá v uších, ale položená na lícních kostech, tak můžete i nadále vnímat okolní zvuky, společně s hudbou. Díky tomu si můžete být jistí tím, že svou nepozorností nezaviníte například nějakou nehodu. Svým způsobem se jedná o naprostý opak AirPods Pro, které mají naopak za úkol uživatele kompletně izolovat.

Kromě toho také odpadá nepříjemné pocení uvnitř uší, které lze při cvičení pozorovat především při využití špuntových sluchátek. Samozřejmě se ale na druhou stranu hodně potíme i za ušima, tudíž musíte počítat s tím, že sluchátka bude nutné pravidelně čistit a dezinfikovat. Vzhledem k tomu, že se Swissten Bone Conduction umisťují za uši, tak opravdu perfektně drží a nemáte pocit toho, že by vypadávaly. Pokud vám tedy jakákoliv sluchátka padají, tak věřte, že Swissten Bone Conduction rozhodně nebudou. Co se pak týče ovládání, tak to probíhá především skrze dotykové tlačítko na pravém sluchátku. Tento způsob ovládání funguje velmi spolehlivě, byť se mi párkrát při testování stalo, že jsem omylem hudbu například pozastavil. Sluchátka dále disponují mikrofonem, takže si můžete bez problémů vyřídit i hovory.

Zvuk

Jak už jsem řekl výše, tak zvuk mě u Swissten Bone Conduction příjemně překvapil. Zcela upřímně jsem očekával, že takový typ sluchátek, kterým Swissten Bone Conduction jsou, prostě nemůže hrát dobře. Co si totiž budeme nalhávat, je rozdíl, když si necháte přehrávat zvuk přímo do ucha, anebo do lícní kosti. Vysoká očekávání jsem tedy neměl, po prvním spuštění hudby jsem ale zůstal překvapen. Samozřejmě lze oproti klasickým sluchátkům slyšet rozdíl – to je zcela logické. Když se ale zamyslím nad tím, že sluchátka nejsou vložená v uších, tak je zvuk rozhodně více než dobrý. Jakožto hlavní nedostatek vnímám nevýrazné basy, ostatní zvuky jsou však zcela bez problémů, a to i při vyšších hlasitostech. Sluchátka Swissten Bone Conduction lze každopádně považovat za bezpečná, jelikož díky nim můžete poslouchat hudbu a zároveň slyšíte i okolní zvuky, například projíždějící auta apod.

Závěr

V případě, že hledáte nová bezdrátová sluchátka ke sportování a chcete mít jistotu toho, že i při poslouchání hudby zůstanete v bezpečí, tak jsou sluchátka Swissten Bone Conduction tím pravým ořechovým. Zvuk totiž přenáší skrze lícní kost přímo dovnitř ucha, což znamená, že se sluchátka jako taková nezastrkují dovnitř uší. Díky tomu jste schopni poslouchat vaši oblíbenou hudbu, zároveň ale můžete slyšet veškeré okolní zvuky, což je při sportování ve městě velmi důležité. I přesto, že je zvuk přenášen skrze lícní kosti, tak je zvuk kvalitní a osobně jsem postrádal pouze silnější basy. S chladnou hlavou vám mohu Swissten Bone Conduction doporučit.

