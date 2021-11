Herní nebo kancelářská židle? Která pro nás bude lepší?

Komerční sdělení: Podle loňských statistik BusinessFibre trávíme u počítače 3,5 hodiny denně. Jsou však mezi námi i lidé, kteří kvůli své práci sedí u stolu mnohem déle. Zatímco ve firmách často nemáme příliš velký vliv na to, na čem sedíme, doma bychom se měli starat o ergonomické a pohodlné křeslo. Zde však nastává dilema, máme investovat do herní židle, nebo do kancelářské židle určené pro ergonomickou práci?

Ještě před dobrou desítkou let neexistovalo takové označení jako herní židle. Stejně jako neexistovaly žádné herní myši, klávesnice nebo sluchátka. Dnes máme dokonce speciální podložky pro hráče a také herní ponožky… A zatímco v případě ponožek se můžeme bavit o chytrém marketingu s využitím oblíbeného tématu, tak veškeré ostatní doplňky pro hráče prostě smysl dávají.

Na světě je již 2,5 miliardy hráčů. Jinými slovy, každý třetí člověk, na kterého se podíváte, je statisticky hráč. Samozřejmě ne každý je takový opravdový nadšenec, který každou volnou chvíli tráví hraním AAA produkce. Nezapomeňte, že hráčkou je také paní Jana od vedle, která o přestávce v práci tráví na chytrém telefonu svůj čas třeba na virtuální farmě, netušíc, co je to Steam, gamepad nebo MMORPG. Faktem však je, že hráči představují obrovský obchodní potenciál. Stačí se podívat na PGA, kde se vedle značek velkých výrobců stále častěji objevují další a další výrobci potravin jako Knorr nebo Sprite. Nemůžeme se proto divit, že každá značka si chce z tohoto kousku herního koláče něco urvat.

Znamená „herní“ v našem případě „lepší“?

Protože profesionálně řeším mj testování různých typů počítačového příslušenství a vidím, jak moc se vyrábí s ohledem na hráče, rád bych Vám poradil, jak vybrat kvalitní herní křeslo. V praxi ale není vždy to, co je pojmenováno “herní”, lepší než to, co je určeno pro jinou cílovou skupinu. To jsem měl například u sluchátek Creative SXFI Air, která se ukázala být poslechově mnohem lepší než jakákoliv jiná herní sluchátka, která jsem měl v rukou a ke hraní je používám dodnes.

Teoreticky, pokud jste hráč, který tráví hodně času u počítače, měli byste si vybrat kvalitní herní křeslo https://www.ezidle.cz/herni-zidle-8/261/c. V obchodech jich je však obrovské množství nejen s rozdíly v designu, vzhledu a ceně – to vše nás nutí přemýšlet, zda není lepší zvolit univerzálnější kancelářský model? Přeci jen si nehrajeme vždy jen před PC, ale také brouzdáme po internetu a pracujeme. Na internetu také můžete neustále nacházet diskuze o tom, co je lepší a každá strana příznivců má své důvodů.

Na co si dát pozor při nákupu křesla k psacímu stolu?

Začněme výběrem látky. Předpokládám, že nedisponujete rozpočtem vyšších desetitisíců korun, takže modely z pravé kůže jsou mimo. Vybrat si můžete ekokůži (milovanou výrobci herních židlí), síťovinu i typickou potahovou látku a možné kombinace těchto materiálů. Doporučil bych Vám nevolit klasické potahové látky z jednoho prostého důvodu – je velmi obtížné je udržovat v čistotě a řekněmě si narovinu – hráči u stolu vášnivě jedí a mlsají, takže pokud chcete zachovat estetiku svého prostoru, máte dvě možnosti.

Síťovina typu mesh, kterou najdete například u modelu Pofit G-Racer, není příliš příjemná na dotek, ani dostatečně měkká, aby Vám zaručila pocit „zaboření se“ v křesle. Oproti ekokůži má ale jednu výhodu – zajišťuje výbornou cirkulaci vzduchu. V létě opravdu oceníte, že se Vám nebudou každou chvíli potit záda a stehna, která se poté “lepí” na opěradlo a sedák. Také se nemusí impregnovat, což je v případě ekokůže nezbytný proces. Na druhou stranu se ekokůže čistí mnohem snadněji – neublíží jí drobky od jídla nebo polití Colou. K vyčištění síťoviny bude zapotřebí vysavač a nejlépe žínka, která vyčistí lepkavou tekutinu v otvorech. Pokud tedy máte psací stůl blízko okna případně domácí klimatizaci tak rozhodně doporučuji modely s ekokůží.

Druhá věc jsou všechny konstrukční prvky, které dokážou výrazně usnadnit život a které bychom neměli opomenout, i když na první pohled vypadají jako zbytečné. Naše křeslo musí být ergonomické, přizpůsobené dlouhé práci a správně tvarující naši postavu. Proto první věc, které bychom měli věnovat pozornost, je přítomnost opěrky hlavy. Kdo měl možnost na takovém křesle pracovat, se už k židlím bez hlavové opěrky nevrátí. Je fajn, pokud je na opěrce hlavy polštářek, který lze v případě potřeby vyjmout, jako například u modelu G-Racer 4U. Důležité také je, aby se opěrka hlavy dala regulovat.

Poté zkontrolujte, zda je židle vybavena mechanismem TILT. Křesla vybavená tímto mechanismem mají možnost houpání, ale pokud chcete opěradlo zablokovat v jakékoliv poloze, zkontrolujte, zda kromě TILT existuje i funkce MULTIBLOCK. V současné době je mnoho herních židlí, které dokonce umožňují sklopit opěradlo do polohy v leže. Nezapomeňte také na funkci nastavení hloubky sedáku a područek. U špičkových modelů, jako je Ioo WS KMD31 https://www.ezidle.cz/kancelarska-zidle-ioo-ws-kmd31/3333/p, najdeme například nezávislou bederní část, kterou lze nastavit v každém směru a limitovat tak pohyb zad. Čím více takových mechanismů, tím větší šance, že se Vám podaří takovou židli dokonale personalizovat pro Vaše tělo a potřeby.

Místo toho, abyste se striktně řídili vzhledem a tím, zda má dané křeslo nálepku „herní“, si před finálním výběrem vyhodnoťte i drobná vylepšení, na která se v množství všech těchto funkcionalit často zapomíná. Podívejte se alespoň z čeho jsou vyrobena taková kola. Některé herní židle nižší třídy mají obyčejná plastová kolečka, která nejen vydávají hluk, ale také poškozují podlahu. Mezitím mnoho kancelářských křesel má již v základní nabídce silikonová nebo gumová kolečka. Výsuvné opěrky nohou jsou také velmi cool věc! Takový mechanismus jsem našel například u křesla Pofit G-Racer Silver https://www.ezidle.cz/kancelarske-kreslo-pofit-g-racer-silver/4784/p, který mě překvapil ještě jednou vychytávkou – a to, že područky můžete “zlomit” na polovinu! Jsou perfektní pro podepření rukou při hraní na smartphonu nebo čtení knih :-)