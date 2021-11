5 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (1. 11. 2021 – 7. 11. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Ve hře Combat Master Online se můžete těšit na napínavé a strhující multiplayer souboje, během kterých si budete moci vyzkoušet opravdu bohatý arzenál nejrůznějších střelných zbraní. Hra je svižná, zábavná, a veškeré souboje jsou vždy dostatečně dlouhé na to, abyste si je mohli patřičně užít a vychutnat.

Vytvořit si vlastní svět není zrovna jednoduché. Díky hře s názvem My Little Universe se pro vás ale budování vašeho vlastního světa stane zajímavou zábavou. Připravte se na to, že budete těžit, kopat, vyrábět, stavět, pěstovat … zkrátka budovat postupně váš svět a poté se o něj také náležitě starat.

Jak název napovídá, že Escape Game: Flying Island zajímavě zpracovanou online únikovou hrou, ve které se ocitáte na záhadném ostrově. Z toho se musíte dostat, nebude to ale rozhodně jednoduché. Čeká vás řada překážek a záhadných hádanek. Hra nabízí automatické ukládání, možnost přístupu k náročnějším úrovním i pro začátečníky a další zajímavé funkce.

Dobrodružná hra Unholy Adventure vás doslova vtáhne do svého příběhu, ve kterém se můžete těšit na skvělou hratelnost, napínavé zvraty, překvapivé a originální záhady k rozluštění a mnoho dalšího. Ve hře se musíte vydat na náročnou a nebezpečnou misi, ve které jde o záchranu toho nejdražšího a nejcennějšího, co máte.

Jste unavení, vystresovaní nebo přepracovaní? Můžete se zkusit uvolnit a odpočinout si při hraní hry s názvem Forest Island: Relaxing Game. V této okouzlující odpočinkové hře si užijete nádhernou atmosféru kouzelného ostrova, kterým můžete bez obav putovat a kochat se jeho krásami, to vše za doprovodu uvolňujícího, okouzlujícího soundtracku.