Stáhněte si zdarma naše pozadí plochy nafocená v Tyrolsku na iPhone 13 Pro

Pokud chcete nechat podzimní deprese stranou a vyrazit někam, kde podzim stojí za to, pak je to jednoznačně do Tyrolska. Letos jsem sebou vzal iPhone 13 Pro a zkusil vyfotit pár fotek, které by někomu mohly udělat radost a mohl by je případně použít jako pozadí pro plochu svého iPhonu, iPadu nebo Macu. Fotografie jsou v rozlišení 4032×3024, což je dostatečně velké rozlišení pro většinu všech Apple zařízení.

Fotografie jsou nafoceny v okolí hotelu Miramonti, který leží ve výšce 1200 metrů nad mořem nad městem Merano. Všechna pozadí plochy jsou nafocena na iPhone 13 Pro a záměrně jsem je nijak neupravoval. Upravit si je stejně jako použít může každý dle libosti pro osobní účely. Pokud vás tedy nějaké pozadí zaujme, můžete si je stáhnout a použít jako pozadí plochy pro svůj iPhone, iPad nebo Mac.

Pozadí z Tyrolska si můžete stáhnout přímo zde.