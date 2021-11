Recenze Sony WF-C500: Podařená bezdrátová sluchátka za solidní cenu

Dnes se podíváme na podzimní sluchátkovou novinku, se kterou přišla společnosti Sony, jež na konci září uvedla na trh nový a dostupný model plně bezdrátových sluchátek (s tradičně krkolomným názvem) WF-C500. Sluchátka by měla nabídnout solidní zvuk, dobrou výdrž baterie a zároveň i nějaké ty funkce navíc, které v cenové kategorii sluchátek do dvou a půl tisíce korun nejsou zas tak obvyklé. Pojďme se tedy podívat, jestli se tato novinka povedla či nikoliv.

Specifikace

Svůj nejdostupnější plně bezdrátový model společnost Sony vybavila dynamickými měniči o velikosti 5,8 mm, jež disponují deklarovaným frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz. Sluchátka navíc podporují funkci DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), která do jisté míry upravuje přehrávaný zvuk a dle marketingových materiálů pomáhá s navrácením některých prvků, které se jinak mohou ztratit při běžné kompresi audio souborů. O provoz sluchátek se starají integrované baterie, které zvládnou až deset hodin provozu na jedno nabití. V přepravním obalu se nachází článek, který dokáže sluchátka nabýt do plna ještě jednou, celkem tedy sluchátka nabídnou až 20 hodin poslechu. Jak je to u moderních sluchátek zvykem, i zde najdeme fast charging, v rámci kterého stačí 10 minut nabíjení na hodinový poslech. Majitele chytrých telefonů s operačním systémem Android potěší funkce Fast Pair, všichni majitelé pak mohou těžit z certifikace IPx4, optimalizovaného Bluetooth streamování do každého sluchátka zvlášť (díky kterému je možné v praxi používat i pouze jedno sluchátko) či podporu pro funkci 360 Reality Audio (která je však dostupná pouze po registraci, v rámci doprovodné aplikace a dalších podmínek). Sluchátka váží 5,4 gramu (jedno sluchátko) a jsou k dispozici ve čtyřech barevných variantách – černá, zelená, oranžovo-červená a bílá.

Provedení

Sluchátka jsou vyrobena z plastu, který však působí solidním a příjemným dojmem. Na omak je velice hladký a v uších jsou tak sluchátka velmi příjemná. V průběhu testování hladký povrch odhalil jistý neduh v tom, že pokud prší a máte vlhké prsty, se sluchátky se o něco hůře manipuluje, neboť mají tendenci klouzat. Na každém sluchátku najdeme centrální tlačítko, které nevyžaduje příliš síly pro stisknutí, tudíž jeho stisk nepůsobí nepříjemně jak to bývá u mnohých jiných modelů.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Za zmínku stojí nabíjecí krabička, která je také plastová, avšak působí velice bytelně. Její víko je z poloprůhledného plastu, při jehož zavření prosvítají notifikační diody a je tedy vidět, jak se sluchátka nabíjí. Pant zavíracího mechanismu je navíc velmi silný a relativně tuhý, krabička tak opravdu působí, že něco vydrží. Její otevření a zavření je navíc doprovázeno velice příjemným cvaknutím.

Ergonomie

Jako u většiny sluchátek tohoto druhu, i zde v balení najdeme trojici silikonových špuntů o velikosti S, M a L. Stabilizaci sluchátek v uších napomáhá i drobný výstupek, který se na plastové konstrukci sluchátek nachází. Díky němu drží v uších ještě o něco lépe, neboť se mají sluchátka v uchu o co opřít. Osobně se musím přiznat, že mi sluchátka neseděla tak, jako některé jiné dříve testované modely. Jejich tvar mi jednoduše nebyl pohodlný, byť dle recenzí a referencí ostatních uživatelů jsem nejspíše ojedinělý případ. Jak již padlo výše, ovládací tlačítka jsou dobře nastavena a nevyžadují příliš velký tlak, tudíž jejich aktivace není doprovázena nepříjemným tlačením sluchátek směrem do ucha. Sluchátka jsou velice lehká a relativně nízkoprofilová, takže o nich během nošení příliš nevíte.

Zdroj: Sony

Ovládání

Co se týče ovládání, na každém ze sluchátek se nachází jedno tlačítko. Jejich prostřednictvím dochází za pomocí kombinovaných stisků k běžným ovládacím funkcím sluchátek, jako je play/pause, skip, úprava hlasitosti či příjem nebo odmítnutí (příp. zavěšení) hovoru.

Stejně jako u spousty dalších současných modelů, i v tomto případě sluchátka doprovází ještě aplikace pro chytré telefony. V tomto případě jde o aplikaci Headphones Connect a možností nabízí hned celou řadu. Kromě klasického přehledu o stavu nabití sluchátek, provozovaném režimu a základního ovládání aplikace dále nabídne plnohodnotný a plně upravovatelný pětipásmový ekvalizér, díky kterému si může zvukový profil sluchátek upravit každý dle svojí potřeby a svých zvukových preferencí, dále je zde nástroj na analýzu zvukovodu pro potřeby 360 stupňového přehrávání (tyto funkce ovšem vyžadují vytvoření uživatelského profilu Sony), funkce sledování aktivity a další standardní možnosti mezi které patří aktualizace firmwaru, on-line návod k použití či registrace sluchátek pro potřeby dalšího servisu apod. V porovnání s jinými doprovodnými aplikacemi je ta od Sony daleko komplexnější a nabízí více možností, jak si zvuk sluchátek personalizovat pro svou vlastní potřebu.

Zvuk

Po stránce zvukového přednesu si tento model vysloužil jen slova chvály. Defaultní zvukový profil je poměrně příjemná a vyvážený, byť někdo by si mohl stěžovat na slabší basovou složku. To je však snadno napravitelné v doprovodní aplikaci, kde je možné si zvuk adekvátně přizpůsobit tomu, co každému vyhovuje. Z hlediska personalizovaného nastavení si sluchátka zvládnout solidně poradit víceméně s jakýmkoliv nastavení ekvalizéru, byť maximální vybuzení basových frekvencí jim nedělá příliš dobře. V tomto režimu je však hudba takřka neposlouchatelná obecně, tudíž jde o víceméně teoretický problém.

Jediným potenciálním nedostatkem sluchátek může být poněkud nižší úroveň maximální hlasitosti. Inženýři ze Sony takto měniče nastavili pravděpodobně kvůli potenciálnímu snížení kvalita přednesu při vysokých hlasitostech, v některých případech by však dalších 10% hlasitosti neuškodilo (například v hlučném prostředí MHD). Zvukový přednes jako takový je však velice příjemný, čitelný, sluchátka nabízí dostatečné rozlišení a prostorovost zvuku.

Za zmínku stojí i míra pasivního odhlučnění, která je slušná, zároveň však není nepříjemná jako i některých jiných sluchátek z této kategorie. Při správně velikosti silikonových špuntů sluchátka pasivně odfiltrují ten největší hluk z okolí, což napomáhá při poslechu jako takovém. Stále však (za předpokladu vypnutého přehrávání) slyšíte, co se kolem vás zhruba děje.

Závěr

Bezdrátová sluchátka Sony WF-C500 v rámci své cenové kategorie do dvou a půl tisíce korun nabízí vysoce nadprůměrný zvukový zážitek, který navíc doplňují funkce, které byly dříve dostupné jen u vyšších (a dražších) modelových řad. Velice příjemný zvuk, doplněný o kvalitní provedení, průměrnou výdrž baterie a solidní ergonomii dávají dohromady celek, který rozhodně stojí za zvážení, pokud hledáte bezdrátová sluchátka v této cenové hladině. Drobnými vadami na kráse mohou být některé funkce uzamčené za uživatelskou registrací, zároveň někomu sluchátka nemusí sedět tvarově. Jinak jim ovšem není moc co vytknout.

Bezdrátová sluchátka Sony WF-C500 si můžete zakoupit zde. Pokud využijete slevový kód „lsasony„, máte možnost získat sluchátka za velice výhodnou cenu 1 790,- , namísto původních 2 390,-.