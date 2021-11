Recenze hubu 11in1 Yenkee: Skvělý pomocník

Nebudeme si nic nalhávat, budoucnost je pravděpodobně bezdrátová. Takové smýšlení můžete občas u výrobců počítačů vidět i dnes. Jakmile si koupíte nový stroj, konektorů na něm bude pravděpodobně pramálo. Pokud na něco takového nejste připraveni a máte spoustu příslušenství na jiné konektory, máte problém. Také ale samozřejmě může platit, že vám tato situace vyhovuje. Na každý pád se občas každému hodí mít vícero konektorů, což parádně řeší USB-C hub 11in1 od společnosti Yenkee, který hned na první pohled cílí na profesionály a náročné uživatele.

Obsah balení

Nejprve ale jako obvykle k obsahu balení. Tento hub od Yenkee vám dorazí v tmavěšedožluté krabičce. Na její přední straně můžete zpozorovat design produktu a upozornění na nejzajímavější specifikace. Vzadu pak kromě popisu uvidíte kompletní rozestavění portů a jejich podrobný výčet. K tomu se ale dostaneme až později. Po otevření krabičky narazíte na ještě jednu kartónovou, což je rozhodně dobře a máte jistotu, že produkt cestou k vám nepřijde k úhoně. Tato krabička je taktéž vyzdobena logem společnosti Yenkee. Po otevření pak naleznete už jek samotný hub a třiceticentimetrový kabel s USB-C koncovkami.

Technické specifikace

Jelikož je zde celkem 11 výstupních portů, je výčet technických specifikací opravdu dlouhý. Vstupem je USB-C 3.2 Gen1 (až 100W). S výstupy začneme od levé strany. Naleznete zde 3,5mm jack, SD/TF slot a Micro SD sloty pro paměťové karty, RJ-45 Ethernet port 10/100/1000 Mbps, USB 2.0, dvojici USB 3.0 portů, VGA podporující 1080p při 60 Hz, Display port pro 4K při 30 Hz, HDMI rovněž pro 4K ve 30 Hz a USB-C. Výčet je zde tedy skutečně slušný a málokdo zde nenajde to, co by mohl dneska potřebovat. Počtu portů také odpovídají rozměry a tento hub není rozhodně zařízením do kapsy. Jeho rozměry jsou 255,6 x 89 x 21,6 mm. Hmotnost pak 308,5 gramů. Jedná se o univerzální USB C Multi-port hub pro zařízení s operačním systémem macOS, iPadOS, Windows 7/8/8.1/10 a Linux. Možné využití je tedy vskutku široké.

Zpracování a vlastní používání

Hned po rozbalení mě tento produkt velmi oslovil, a to převážně díky hliníkovému zpracování a celkovému designu. Při pohledu na obrázek na krabičce si možná neuvědomíte, že směrem od portů je hub zkosený, což vypadá opravdu velmi hezky a zařízení lze díky tomu i lépe uchopit do ruky. Podíváme-li se na produkt jako na celek, přední strana pochopitelně patří portům. Zde se mi líbí, že jsou všechny umístěné na jedné straně, což nebývá pravidlem. Na horní části hliníkového těla si lze všimnout pryžového pásku a loga společnosti Yenkee. Velmi zajímavá je strana spodní. Jakmile si produkt otočíte, narazíte na výřez se vstupním USB-C konektorem s uchopením pro kabel. Jednoduše řečeno kabel zkrátka přichytíte do konstrukce hubu, což je velmi příjemné řešení. Vidět jej můžete pod odstavcem. Používání tohoto hubu je naprosto bezproblémové díky funkci Plug & Play. Zkrátka zapojíte a používáte. Není třeba instalovat žádné ovladače. Možná vás napadne, že by se hub při značném vytížení mohl začít přehřívat. Ruku na srdce, možné to je. Bude ovšem ve velkém záležet, kolik konektorů používáte. Pro účely testování jsem v jeden moment využíval všechny USB porty, 3,5 mm jack, Ethernet, Micro SD a HDMI. Hub byl teplejší, nikoli horký. Pokud máte kapacitu využít plný potenciál 11in1, zařízení pravděpodobně zahřejete. Nejedná se ale o nic, s čím by si tento kousek neporadil.

Resumé

Závěrem je třeba si položit otázku, zda něco takového potřebujete. Pokud máte například MacBook a jste omezeni hubeným množstvím portů, bude se vám hub 11in1 od společnosti Yenkee zamlouvat. Je skvěle zpracovaný, spolehlivý a pro správnou sortu lidí nesmírně užitečný. Jeho cena je 3499 korun.

