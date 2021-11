Recenze gramofonu Crosley C6B s technologií Bluetooth: Získá si vás kvalitou i designem 

Chcete-li si dopřát dokonalý zvuk s patřičným retro nádechem, vykašlete se na streamovací služby, jakými jsou Apple Music a Spotify a oprašte raději své staré LP desky. Gramofon Crosley C6B zaujme svými přednostmi nejen vás, ale buďte si jisti, že bude předmětem obdivu i vašich návštěv. S reproduktorem jej totiž propojíte prostřednictvím Bluetooth.

Velké a těžké balení má své opodstatnění

Nekupujete si zde bezdrátová sluchátka ani obyčejný přenosný Bluetooth reproduktor. Velikost gramofonu je do jisté míry ovlivněna tím médiem, které vlastně přehrává, čímž je samozřejmě LP deska. Je tedy třeba brát v potaz, že zařízení samo je o rozměrech 420 mm na šířku, 360 mm na hloubku a 125 mm na výšku. A protože jej nikam nosit rozhodně nebudete, hmotnost 6,2 kg nijak nevadí. Tam, kam svůj nový gramofon po vybalení totiž postavíte, tam jej nespíš také už necháte.

Vzhledem k jemné elektronice je balení objemné i z důvodu polystyrenových výstelek, ve kterých je gramofon ustaven. Vše je patřičně obaleno i přelepeno tak, aby se technika nijak nepoškodila. Jednotlivé prolisy pak slouží jako účinné schovávačky pro četné příslušenství. Je třeba také počítat s tím, že po samotném vybalení budete muset gramofon ještě dostavit. Tedy alespoň nasadit kryt, náhon a popřípadě Slipmat podložku a převodník. Je to sice jednoduché, ale i jen obrázkový návod, jak postupovat, nikde nenajdete. Pokud jste nicméně techničtí anti talenti, stačí se podívat na krabici balení a dojde vám, co kam patří.

Vzhled si zamilujete

Ať už příznivci LP desek jste, nebo ne, ty jednoduše budí jistý dojem doby dávno minulé. Jistě, hojně se prodávají i v dnešní době, pořád na nich totiž také vychází nová hudba. Audiofilové je úspěšně vrátili do módy a vrací se k nim i méně náročné publikum. Crosley C6B má velice moderní design, kterému ale inspirace v minulosti nijak neschází. Je decentní, čistý a vyvedený z MDF materiálu, bohužel ale jen v černé barvě. Je tím sice zajištěno, že sedne do jakéhokoli interiérů, designéři se ale mohli odvázat a udělat alespoň ještě jednu barevnou kombinaci, třeba ve slonovinové kosti atd.

Nechybí tři antivibrační nožky, které zajistí stabilitu celého gramofonu. Při otevření transparentního víka nabízí to jednu pevnou polohu dostatečnou k veškeré manipulaci pod ní. I když pak vepředu přesně dosedá k tělu, na zadní straně, tedy právě u pantů, má decentní škvíru, kterou se dovnitř může dostávat případný nežádoucí prach.

Ovládání a párování

Gramofon Crosley C6B poskytuje klasický řemínkový pohon, který mu dovoluje poslech ve dvou rychlostních stupních, a to 33 1/3 nebo 45 RPM. Přepínač najdete na přední straně po odklopení víka. Samotné zapínání se pak nachází (trochu neprakticky) vzadu, stejně jako RCA výstupy umožňující připojení externích reproduktorů.

Jakmile ale gramofon zapnete, začne na zadní straně blikat modrá dioda, která jednoznačně odkazuje na přítomnost technologie Bluetooth. Jistě, nároční posluchači zvolí připojení kabelem, ti, kteří se však nechtějí omezovat dráty a prostorem, bezdrátový stream skutečně ocení. To i proto, že gramofon můžete propojit nejen s bezdrátovým reproduktorem, ale také sluchátky. Párování je extrémně jednoduché. Prakticky stačí gramofon zapnout a na přijímači vyvolat párování.

Kvalita poslechu

Při streamu hudby jsme použili Bluetooth reproduktor MARSHALL Acton II. Nutno podotknout, že tato dvě zařízení spolu vypadají naprosto úchvatně. Dýchne z nich na vás totiž pořádné retro, avšak s příměsí té nejmodernější technologie. Protože gramofon obsahuje kvalitní hrot a pohyblivou magnetickou kazetu, máte skutečně zajištěné dokonalé snímání zvuku přehrávané desky. To samozřejmě i za přispění vestavěného zesilovače a tichého nízkovibračního motoru.

Nastavitelné rameno disponuje i protizávažím. Na desku jej umístíte zvednutím páčky a manuálním pohybem. Jakmile s ramenem pohnete, řemen automaticky roztočí desku. Aby nedošlo k jejímu poškrábání, následným ustavením páčky do původní polohy jehla jemně na desku dosedne. A jak to celé zní? Samozřejmě záleží, jaké reproduktory k poslechu zvolíte. Nenároční uživatelé si vystačí s málem a budou maximálně spokojeni. Ti, kteří chtějí tu nejlepší možnou kvalitu, budou jistě vědět, jaké reproduktory připojit. Ke kombinaci s reproduktorem MARSHALL Acton II ale jednoduše není co vytknout.

Upřímný závěr

Je 5 189 Kč za gramofon v dnešní době příliš? Záleží, jak se na to díváte. Obyčejné gramofony seženete už za cenu kolem 1 500 Kč, přímá konkurence od Sony v podobě modelu PS-LX310BT, která také disponuje technologií Bluetooth, ale stojí 6 tisíc. Je však třeba počítat s tím, že ke gramofonu je třeba vlastnit nebo si pořídit i nějaký reproduktor nebo reproduktory, takže náklady ještě narostou (MARSHALL Acton II se pohybuje v cenové relaci kolem 5 tisíc Kč).

Osobně nemám srovnání. Model od Sony jsem nezkoušel, jsem však uživatelem Apple Music. Lze ale toto vlastně srovnávat? Éra LP desek pro mě už dávno minula, a musím říci, že Crosley C6B jednoduše zaujme. Málo kdy se stane, aby recenzent produktu skutečně toužil po tom, jej vlastnit. Různých produktů nám prochází rukama spousty, ale s Bluetooth gramofonem se nesetkáváte zrovna každý den. A pokud má hodnocení vycházet z osobního doporučení, tak ano, tento produkt skutečně patří mezi ty, které by chtěl sám autor testu mít doma.

Gramofon můžete zakoupit zde