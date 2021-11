WhatsApp na Macu se konečně osamostatňuje od iPhonu

Uživatelé komunikátoru WhatsApp mohou na Macích začít pomalu ale jistě slavit. Dlouhé testování novinky ve formě plné funkčnosti bez závislosti na smartphonu připojeném k internetu je totiž u konce. Čím dál většímu množství jablíčkářů tak začíná aplikace na Macu fungovat zcela nezávisle a stává se tak daleko využitelnější.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Že má WhatsApp v plánu přijmout u své počítačové aplikace vylepšení právě ve formě funkčnosti bez nutnosti připojení k internetu se začalo šuškat již před mnoha měsíci s tím, že v posledních týdnech měli někteří uživatelé možnost vstoupit do beta testování a funkci si tak ozkoušet s předstihem. A právě beta testování je nyní u konce, jelikož se novinka podařila Metě (starému Facebooku) dotáhnout na úroveň, kterou od ní očekával. Uživatelům aplikace se tak začíná v případě, že nebyli zapojeni do beta testování, zobrazovat po jejím spuštění zpráva o příchozí novince. Pokud jste pak v beta testování byli, měl by vám zmizet odznáček “beta” z úvodní obrazovky, která taktéž o novince informuje. Je nicméně třeba dodat, že se nová funkce uvolňuje dle všeho opět ve vlnách, což jinými slovy znamená, že na ní můžete čekat, přestože jí již bude mít vaše okolí dostupné.